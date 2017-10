Die zierliche Atwood, die schon als Teenager unbedingt Schriftstellerin werden wollten, sprüht trotz ihres Alters von nunmehr 77 Jahren immer noch vor Energie und Tatkraft. Über die Jahrzehnte hat sie ein gewaltiges Werk von mehr als 50 Büchern aufgebaut. Neben Romanen gehören dazu Kurzgeschichten, Essays, Theaterstücke, Drehbücher, Hörspiele, Opern-Libretti, Kinderbücher und sogar Comics. Keine Gattung ist der Autorin fremd. Daher wurde sie auch immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt.

Den internationalen Durchbruch schaffte sie 1985 mit dem dem "Report der Magd". Auch mit der weltweiten Finanzkrise hat sich Atwood in einem Essay beschäftigt ("Payback. Schulden und die Schattenseiten des Wohlstands", 2008). In den vergangenen Jahren hat sie in ihrer Endzeit-Trilogie ("Oryx und Crake", "Das Jahr der Flut" und "Die Geschichte von Zeb") eine Welt beschrieben, die sie wegen ökologischer und politischer Probleme dem Untergang geweiht sieht. Auch die Genmanipulation hilft nicht mehr. Auf Deutsch kamen dieses Jahr zwei weitere Romane ("Das Herz kommt zuletzt", und "Hexensaat") heraus. Gerade eben ist ihr Essayband "Aus Neugier und Leidenschaft" erschienen.

Auf der Frankfurter Buchmesse zog Atwood am Samstag Parallelen zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. "Das erinnert an die 1930er Jahre." Wie damals gebe es starke totalitäre Tendenzen - mit dem Unterschied, dass sie diesmal vor allem auch in den USA zu beobachten seien.