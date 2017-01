Zucker - für manche einfach nur lecker, für andere ein Krankmacher. Auch viele Eltern überlegen, wie viel Süßes ihre Kinder essen sollten. Die Chefin des Bundeszentrums für Ernährung, Margareta Büning-Fesel, gibt im heute.de-Interview Antworten - zum Start der weltgrößten Süßwarenmesse ISM heute in Köln.

Ist Zucker gefährlich?

Zucker ist wertfrei. Zucker gibt es überall: in einer frischen Erdbeere, in einem gesüßten Getränk, in der Schokolade. Es kommt immer darauf an, wie wir den Zucker und wieviel wir davon essen. Für eine ausgewogene Ernährung brauchen wir viel Obst, Gemüse, Vollkorn- und Milchprodukte. In unseren Empfehlungen gibt es aber auch eine Portion Extras. Das können süße oder salzige Snacks sein. Eine Portion bei unseren Empfehlungen ist immer, was in eine Hand passt. Bei Kindern ist die Faustregel, dass etwa zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr durch Süßigkeiten aufgenommen werden können.

Margareta Büning-Fesel ... ... leitet ab Februar das neue Bundeszentrum für Ernährung in Bonn. Bisher ist sie Geschäftsführerin des aid-Informationsdienstes für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Im neuen Bundeszentrum werden die ernährungsbezogenen Teile des aid infodienst und die der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zusammengefasst.

Eltern sollten ihren Kindern also Süßigkeiten nicht grundsätzlich verbieten?

Das wäre nicht realistisch. Das Lebensmittelangebot für Kinder muss vielfältig, bunt und ausgewogen sein. Wenn Kinder den Geschmack einer Erdbeere nur aus Fertigprodukten kennen, dann wissen sie gar nicht, wie eine frische Erdbeere schmeckt. Von Vorteil ist immer, wenn Zucker im natürlichen Verbund aufgenommen wird, also beispielsweise durch frisches Obst, weil das auch Vitamine und Ballaststoffe enthält.

Ist Fruchtzucker gesünder als raffinierte Zucker?

So kann man es nicht sagen. Es kommt auf etwas anderes an. Nehmen wir das Beispiel eines Apfels: Zwei Gläser unverdünnten Apfelsaft trinken wir schnell aus. Will man aber die gleiche Energiemenge in Form eines frischen Apfels zu sich nehmen, dann dauert das viel länger, weil man länger kauen muss, und dadurch ist man schneller satt.

Inzwischen wissen wir, dass in vielen Speisen, vor allem in Fertigprodukten, selbst in pikanten Gerichten, Zucker versteckt ist. Wenn ich das esse, habe ich die Handvoll Süßigkeiten am Tag schon verspielt. Wie und wo können wir erkennen, wieviel Zucker in einer Speise ist?

Im Zutatenverzeichnis auf dem Etikett oder der Verpackung kann man die Bestandteile eines Produktes nachlesen. Aber Vorsicht. Da stehen nicht nur Begriffe, die uns vertraut sind, wie Zucker oder Saccharose. Es gibt Dutzende anderer Bezeichnungen, wie Maltose, Maltodextrin, Dextrose, Lactose, Glukose und andere. Allerdings ist es seit Dezember 2016 Pflicht, über die Nährwerte eines verpackten Lebensmittels und damit auch über den Zuckergehalt zu informieren.

Wie sollte eine Familie den Zuckerkonsum regeln?

Eltern sollten niemals Essen als Belohnungs- oder Erpressungsmittel einsetzen. Kinder drehen schnell den Spieß um und stellen Bedingungen. Eltern sollten Vorbilder sein. Es geht nicht, dass sie selbst Fertigprodukte essen und ihren Kindern den Rohkostsalat aufzwingen wollen. Wer immer wieder nach Süßem greift, steigert das Verlangen danach. Damit steigt auch die Schwelle, ab der wir eine Speise als angenehm süß wahrnehmen. Diese Schwelle kann ich allerdings auch wieder senken, wenn ich auf Zucker verzichte oder ihn reduziere. Und Süßigkeiten sollten niemals vor, sondern nur nach dem Essen gegessen werden.

Und wenn Kinder nörgeln?

Der erhobene Zeigefinger hilft nicht. Kinder müssen aus einer Vielfalt von Angeboten auswählen können. So entwickeln sie Kompetenzen für eigenes Essverhalten.

Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass die zunehmende Fettsucht bei Kindern nichts mit dem Süßkram zu tun habe, den sie essen, sondern an einem Mangel an Bewegung liege.

Das ist Augenwischerei. Wir müssen uns immer gleichzeitig um Ernährung und Bewegung kümmern.

Es gibt Eltern, die wählen statt des Zuckers Ersatzstoffe. Ist das eine Lösung?

Mit Blick auf die Kalorienzufuhr mag es Sinn machen. Sie helfen allerdings nicht, wenn es darum geht, die Schwelle für den Geschmack süß zu senken und auch kleinere Mengen Zucker als angenehm süß zu empfinden.

Und wie ist es mit Honig?

Ein Tee mit frisch gepresstem Zitronensaft und Honig ist toll. Bei Honig benötige ich nur kleine Mengen, weil er sehr intensiv schmeckt.

Wieviel Süßes braucht der Mensch überhaupt?

Der Mensch ist eigentlich nicht darauf angewiesen, Zucker direkt mit der Nahrung aufzunehmen. Aus jedem Brot oder Getreideprodukt kann der Körper die für ihn nötigen Zuckerbausteine selbst herstellen.

Das Interview führte Katharina Sperber