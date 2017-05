Marine Le Pen will Präsidentin der französischen Republik werden. Mit Nationalismus, Abschottung und EU-Kritik. Sie hat gute Chancen in die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen zu kommen.

Ihre Chancen, in den zweiten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen zu kommen, sind groß. Marine Le Pen - Parteichefin des Front National und mächtige Tochter einer mächtigen rechtsextremen Dynastie in Frankreich. Wer ist diese Frau - und wie macht sie Politik?

von Ulrike Koltermann, Paris

Sie wäre die erste Frau an der Spitze Frankreichs. Marine Le Pen hatte in Runde eins der Präsidentschaftswahl ein historisches Ergebnis für den Front National geholt. Derzeit liegt sie in Umfragen zwar hinter Emmanuel Macron, aber noch etwa 18 Prozent der Wähler sind unentschieden.

Paris. Den Schock des Bombeneinschlags hat sie nicht vergessen. Acht Jahre war Marine Le Pen alt, als ein Attentat auf ihren Vater die Wohnung der Familie zerstörte. Marine bekam nur ein paar Glassplitter ab. Aber die Erfahrung prägte sie fürs Leben. "Durch diese Horrornacht habe ich verstanden, dass mein Vater ein Politiker war. In einem Alter, in dem Kinder mit Puppen spielen, wurde mir auf erschreckende Weise klar, dass wir nicht so behandelt wurden wie die anderen", schrieb sie später in ihrer Autobiographie.

Sie war sich so früh der eigenen Verletzlichkeit bewusst geworden, dass sie sich fortan einen Schutzpanzer zugelegt hat: permanent lächelnd, mit rotzigem Charme, der hin und wieder ins Vulgäre spielt. Als gelernte Anwältin redet sie die meisten Gegner an die Wand.

Scheidungskrieg im Elternhaus

Nach dem Anschlag zog Marine Le Pen mit ihrer Familie in ein Anwesen am Stadtrand von Paris, das ihr Vater von einem reichen Gönner vererbt bekommen hatte. Dass ihre Familie eine ganz besondere war, erfuhr sie erneut, als ihre Eltern sich nach einem dramatischen Rosenkrieg scheiden ließen. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung posierte Le Pens Mutter als sexy Putzfrau für den Playboy. Außerdem ließ sie ein Glasauge ihres Mannes mitgehen, der sich seinerseits weigerte, die Urne mit der Asche ihrer Mutter herauszurücken.

Keine leichte Kindheit also. Kaum volljährig, trat Marine Le Pen dann in die Partei ihres Vaters ein. In seinem Schatten kletterte sie immer weiter nach oben. Dass Jean-Marie Le Pen 2002 überraschend – mit einem halben Punkt Vorsprung - in die Stichwahl kam, war auch ihr Verdienst gewesen. Hinter den Kulissen arbeitete sie hartnäckig daran, das Image ihres Vaters zu polieren, der immer wieder durch rassistische und judenfeindliche Bemerkungen provozierte. Schon damals schlug sie vor, die Partei umzubenennen.

Marine Le Pen, die politische Vatermörderin

Am Vorabend der Präsidentschaftswahl 2002 trat Marine Le Pen erstmals ins Scheinwerferlicht der Kameras, um Wahlkampf für ihren Vater zu machen. Eine Million Menschen waren am 1. Mai auf die Straße gegangen, um gegen Jean-Marie Le Pen zu demonstrieren. Dieser verlor dann mit 18 Prozent gegen Jacques Chirac – und in seiner Tochter wuchs der Wunsch, den Vater zu überflügeln.

Als politische Vatermörderin ließ sie ihren Vater aus der Partei ausschließen. Ihre Strategie war klar: Sie wollte die Partei "entteufeln" und in der Fläche zu verwurzeln. Nach und nach schaffte es Marine Le Pen, das Image der Partei zu verbessern und sie für breitere Schichten wählbar zu machen.

Arbeit am Image des Front National

Seit den Kommunalwahlen 2014 gibt es in Frankreich etwa ein Dutzend Bürgermeister, die dem Front National angehören oder nahestehen. Wenig später bei der Europawahl kam der FN mit 25 Prozent auf Platz eins und rühmte sich fortan, die "erste Partei Frankreichs" zu sein.

Marine Le Pen hatte die Präsidentschaftswahl 2017 fest im Blick und polierte weiter an ihrem Image: Name und Logo der Partei verschwanden von ihren Plakaten, anstelle der martialischen blau-weiß-roten Flamme wählte sie eine dornenlose blaue Rose – ein Symbol dafür, "dass das Unmögliche möglich werden kann".