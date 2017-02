von Andreas Stamm, London

Der NHS, der National Health Service in Großbritannien, steht kurz vor dem Kollaps. Patienten bekommen das drastisch zu spüren. Der Finanzierung des britischen Gesundheitssystems sollte eigentlich auch der Brexit helfen. Doch der macht wohl eher Probleme.

Es ist Freitagabend. Eine Frau hat starke Unterleibsschmerzen. Die 30-Jährige ist in der neunten Woche schwanger. Ihr Freund Peter fährt sie sofort zur nächsten Notaufnahme in einem Nord-Londoner Krankenhaus. Es ist die erste Schwangerschaft. Peter versucht, seine Freundin zu beruhigen - wird schon alles gut gehen. Als sie im Krankenhaus ankommen, ist die Notaufnahme völlig überfüllt.

Die Horror-Geschichten häufen sich

Unter vier Stunden Wartezeit, das ist die Zielvorgabe für die Krankenhäuser in Großbritannien. In fast der Hälfte aller Fälle müssen Patienten momentan länger warten. Debbie wird erst gar nicht behandelt. Das sei nicht akut, sie sehe doch, was hier los sei, erklärt eine der Schwestern. Sie solle am Montag ihren Hausarzt aufsuchen, so etwas könne bei einer Schwangerschaft passieren, das sei nichts Ernsthaftes. Debbie verliert ihr Kind am nächsten Tag. Ob ein Arzt es hätte verhindern können? Fraglich. Unzweifelhaft ist - es ist eine weitere "Horror-Geschichte" über den Zustand des NHS.

Andreas Stamm; ZDF-Studio London

Quelle: ZDF

Seit Wochen lesen, hören und sehen die Briten in Zeitungen und Radio Unglaubliches. Im Worcestershire Royal Hospital starb eine Frau vor wenigen Wochen an einem Herzinfarkt. 35 Stunden hatte sie auf einer Trage im Gang gelegen. Im gleichen Krankenhaus erlitt ein Mann einen Hirninfarkt. Stundenlang hatte er auf einer Trage gelegen, ohne dass sich jemand um ihn kümmern konnte. Zwei Dutzend Krankenhäuser lösten in den ersten Wochen des Jahres einen "schwarzen Alarm" aus - erklärten somit, dass sie nicht mehr in der Lage sind, eine umfassende und angemessene Versorgung zu garantieren.

"Kriegsähnlicher Zustand"

Der private Nachrichtenkanal Sky News sendete eine ganzen Tag lang ununterbrochen live von der "Front", aus Praxen und Krankenhäusern. "Der Druck, unter dem in den Notaufnahmen gearbeitet wird, ist nur mit einem kriegsähnlichen Zustand zu beschreiben", zitierte die Tageszeitung "The Guardian" , Patrick Carter, einen Berater des Gesundheitsministers Jeremy Hunt. Eine unangenehme Aussage - bestreitet der Minister der Konservativen doch seit Wochen, dass es sich um eine ernsthafte Krise handelt. Einzelfälle, die übliche Mehrbelastung in den Wintermonaten, so die Diagnose der Regierung.

Dass Mediziner, Insider und Gewerkschafter von einer "humanitären Krise" sprechen, ein Terminus aus der Welt der Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt, weist die Premierministerin brüsk zurück: "Maßlos übertrieben sei das", so Theresa May. Ein gefundenes Fressen für die Opposition - und eben die britischen Medien. Nachdem die BBC der NHS-Krise nun eine ganze Woche gewidmet hatte, gestand auch der Gesundheitsminister vor der Kamera: "Die Probleme des NHS in England sind nicht akzeptabel."

Im Brexit-Dilemma

Doch was läuft schief? Ineffizienz, sagt die Regierung. Dazu die Probleme, die alle europäischen Gesundheitssysteme teilen: Alternde Gesellschaften, teure und neue Behandlungsmethoden - Unterfinanzierung, sagen die Opposition und Verantwortliche mit Blick auf das NHS. Großbritanniens Gesundheitsausgaben liegen zwar gemessen am Bruttosozialprodukt im europäischen Mittel, aber Deutschland, Frankreich und Schweden stecken mehr Geld in die Gesundheitsversorgung. Vor allem seit 2010 wird beim NHS der Gürtel viel enger geschnallt als zuvor. Damit sackte das Ausgabenniveau im europäischen Vergleich stark ab. Das bedeutet: weniger Ärzte, Schwestern und Krankenhausbetten pro Kopf als die Nachbarn, mit denen sich das Land gerne vergleicht und die die beste Versorgung in Europa gewährleisten.

Folgt man einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos Mori in dieser Woche, dann wäre die Hälfte aller Briten bereit, eine Steuererhöhung zugunsten der NHS-Finanzen zu akzeptieren. Allerdings eben knapp die Hälfte auch nicht. Und selbst wenn - neue Ärzte und Schwestern müssen erst mal ausgebildet werden, das dauert.

Zehntausende Mitarbeiter aus anderen Ländern

Und so landet man Ende doch wieder beim alles bestimmenden politischen Thema im Land - dem Brexit. Denn rund 55.000 Mitarbeiter des NHS - Pfleger und Ärzte - sind aus anderen EU-Staaten. Viele spielen mit dem Gedanken, dem Land wegen des Brexit den Rücken zu kehren. Und seit dem Referendum hat sich die Zahl der Bewerbungen von Personal im Gesundheitswesen aus der EU halbiert. Dazu kommt, dass die Pfleger-Ausbildung in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde - es gab ja genügend Bewerbungen aus der EU, so eine Studie der "London School of Economics" über die Auswirkungen des Brexit auf den NHS.

"Der aktuelle und künftige Mangel an Pflegern macht das NHS extrem anfällig, sollte der Strom ausländischer Arbeitskräfte aus Europa gestört werden, erklärt die Studienleiterin Dr. Rachel Marangozov. Egal wie und in welcher Form der Brexit kommen wird, es dürfte wahrscheinlich die Probleme im Gesundheitssystem erst einmal verschärfen."

Nun doch keine Vorteile durch Brexit?

Dabei sollte doch der Brexit die Probleme des NHS lösen: Der Slogan "Jede Woche 350 Millionen Pfund für den NHS statt das Geld an die EU überweisen" war eines der wichtigsten Argumente der Brexit-Befürworter. Ein Gassenhauer, von dem sie nun nichts mehr wissen wollen.

Als in dieser Woche im britischen Parlament das Brexit-Gesetz verhandelt wurde, forderte die Opposition eine Ergänzung des Gesetzestexts. Ziel: Die Regierung solle offen legen müssen, wie der NHS vom Brexit finanziell profitiert. Der Antrag wurde mit den Stimmen der Abgeordneten der Regierungsparteien abgewiesen. Darunter die Stimmen aller prominenten Brexit-Befürworter.