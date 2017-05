Protestwelle in Venezuela

In Venezuela sind die Proteste gegen Staatschef Maduro erneut eskaliert. Bei schweren Zusammenstößen mit der Polizei in der Hauptstadt Caracas kam ein 18-Jähriger ums Leben. Die Demonstranten machen Maduro für die schwere Wirtschaftskrise des Landes verantwortlich.

In Venezuela sind die Proteste gegen Staatschef Maduro erneut eskaliert. Ein Mensch starb, damit steigt die Zahl der Todesopfer auf mindestens 33. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Präsidenten und Neuwahlen.

In Venezuela haben tausende Frauen gegen Staatschef Maduro protestiert. Sie demonstrierten gegen die "Unterdrückung" von Regierungsgegnern und die sozialistische Regierung.

Mit Pfefferspray gegen Senioren - da kennt die Polizei in Caracas nichts.

Bislang gehörten vor allem junge Menschen zu den Opfern in Caracas. Diesmal ging die Polizei mit Pfefferspray gegen Senioren vor. Rund 2.000 Menschen, einige davon mit Rollstühlen, Rollatoren oder Gehstöcken, hatten sich zum "Marsch der Großeltern" durch Venezuelas Hauptstadt versammelt.

Angst vor Senioren: Bei einer Demonstration von älteren Menschen in Caracas, ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Menge der Senioren auseinanderzutreiben. "Wir wollen keine Diktatur, wie wollen in Würde altern und Medizin, Essen und Freiheit haben", sagte die 77-jährige Lourdes Parra. "Ich habe keine Medizin und kann mir von meiner Rente nichts kaufen", sagte der 67-jährige Carlos Rivas, der mit leeren Medikamentenschachteln an der Spitze des Demonstrationszuges lief.

Auch Gegendemonstranten unterwegs

Aber auch ältere Unterstützer von Präsident Nicolás Maduro gingen auf die Straße. Sie riefen "Mit Chávez und Maduro sind Großeltern sicher". Chávez ist der verstorbene Vorgänger Maduros, der Venezuela in einen sozialistischen Staat umwandelt hatte.

Seit Anfang April gehen jeden Tag Regierungsgegner in Caracas und anderen Städten des Landes auf die Straße. Sie geben Maduro die Verantwortung für die schwere Wirtschaftskrise, die zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat. Immer wieder kommt es bei den Protesten zu Straßenschlachten. Mindestens 38 Menschen wurden bereits getötet, Hunderte weitere wurden verletzt.

Unterdessen haben mehrere Spieler der venezolanischen Fußball-Nationalmannschaft Präsident Nicolas Maduro aufgerufen, nicht mit Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen. In einem am Freitag im Internet veröffentlichten Video mit dem Titel "Stop" forderten die Fußballer ein Ende des massiven Einsatzes der Sicherheitskräfte gegen Protestkundgebungen. "fordert Freiheit", sagte Nicolas "Miku" Fedor, der für den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano spielt. "Es ist genug mit so viel Unterdrückung und Tod." Ähnlich äußerten sich weitere Fußballer.