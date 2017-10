Französische Soldaten haben am Bahnhof von Marseille einen offenbar islamistischen Messer-Angreifer erschossen. Der Mann habe Passanten angegriffen und mindestens einen davon getötet, sagte die Polizei. Er habe "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen, ein terroristischer Hintergrund werde nun geprüft.

Soldaten hätten den Angreifer erschossen, sagte der Polizei-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Über die Zahl der Opfer gibt es derzeit unterschiedliche Angaben: Der TV-Sender BFM berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen, der Angreifer habe zwei Menschen erstochen. Der Polizeivertreter konnte dies gegenüber Reuters zunächst nicht bestätigen. Die französische Nachrichtenagentur AFP sprach unter Berufung auf den örtlichen Polizeipräfekten auch von zwei Todesopfern. Ein weiteres Opfer sei schwer verletzt worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur wiederum aus Polizeikreisen.

Frankreich immer wieder Ziel von Terroranschlägen

Marseille

Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle, die unter anderem an wichtigen Bahnhöfen in Frankreich patrouillieren, eröffneten laut Polizei gegen 13.45 Uhr am Nachmittag das Feuer auf den Angreifer. Er sei "neutralisiert" worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den Bereich des Bahnhofs Saint-Charles wegen eines Einsatzes zu meiden. Innenminister Gérard Collomb kündigte auf Twitter an, sich umgehend nachzu begeben.

Zuletzt hatte es Mitte September in der Pariser U-Bahn eine Messerattacke auf einen Soldaten gegeben, der aber unverletzt blieb. Seit Monaten kommt es in Frankreich vermehrt zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte. Anfang August war ein Auto in einem Pariser Vorort in eine Gruppe Soldaten gerast. Dabei waren sechs Militärangehörige verletzt worden.

In den vergangenen zwei Jahren haben von der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) inspirierte Attentäter insgesamt mehr als 230 Menschen in Frankreich getötet.