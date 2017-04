Nach einer Grippe und dem dritten Herzinfarkt stirbt Konrad Adenauer am 19. April 1967 in seinem Haus in Rhöndorf südlich von Bonn. Er wird 91 Jahre alt. Als sich Kinder und Enkel in seinen letzten Lebenstagen um ihn versammeln und seine Tochter Libeth weint, sagt er zu ihr auf gut Kölsch: "Do jitt et nix zo kriesche." Was auf Hochdeutsch heißt: "Da gibt es nichts zu weinen." Es sind seine letzten Worte. Für einen Spruch war der erste Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg immer zu haben.