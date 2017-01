Martin Schulz definiert am Tag nach seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten die zwei neuen Kernziele der SPD. Erstens: Der tägliche Kampf der Familien in Deutschland müsse im Mittelpunkt stehen. Zweitens: "Die Verteidigung der Demokratie".

von Dominik Rzepka, Berlin

Standing Ovations in der SPD: Mit großem Beifall stellt sich der designierte Kanzlerkandidat der Bundestagsfraktion vor. Die Stimmung? Euphorisch, sagen die Genossen. "Der Martin" sei der Richtige, heißt es. Doch wofür er inhaltlich steht - das bleibt auch heute unklar.

In der SPD-Fraktion haben sie heute sogar die roten Turnschuhe aus dem Schrank geholt. Passen so mittel zum schwarzen Anzug, aber egal. Die Botschaft ist heute wichtiger als Stilfragen. Die Botschaft: Die SPD ist bereit für den Wahlkampf. "Die Stimmung ist euphorisch", sagt einer der Abgeordneten. 200 neue Mitglieder verzeichne die Partei seit gestern. Und auch von der Basis höre man positive Signale - vor allem Erleichterung, dass "der Martin" es macht.

Als "der Martin" dann in den Saal kommt, legen die Abgeordneten Würstchen und Buletten zur Seite. Applaus, Standing Ovations, am Ende ist der Beifall rhythmisch. Martin Schulz herzt seine Parteifreunde: Heiko Maas, Brigitte Zypries, Ulla Schmidt - Küsschen links, Küsschen rechts. Sigmar Gabriel steht daneben, er sieht entspannt aus. "Das nächste exklusive Interview geben Sie aber uns", sagt ein Journalist. "Wenn es noch ein nächstes Mal gibt", sagt Gabriel. Beide lachen.

Schulz greift AfD-Mann Höcke an: "Demokratie ist gefährdet"

Dominik Rzepka ist Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF / Koch

Vergessen, dass die Stimmung bei den Genossen gestern noch ein bisschen schlechter war. Auf ihren Smartphones hatten sie gelesen, dass Sigmar Gabriel auf die Kanzlerkandidatur verzichtet. Einige hatten das zunächst für "Fake News" gehalten, sagt einer. Überraschend sei das ja schon gewesen. Umso wichtiger, heute ein Signal der Geschlossenheit zu senden. "Wir werden Martin Schulz unterstützen", sagt SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nach der Sitzung. "Der Martin" sei von der Fraktion mit großem Beifall empfangen und mit noch größerem Beifall verabschiedet worden. Das Signal: Der Martin, der kann das.

Kämpferisch zeigt sich Schulz im Anschluss an die Sitzung. Sagt, dass die Demokratie "in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft" gefährdet sei. Dass es im Wahlkampf darauf ankomme, die Demokratie zu verteidigen. Und dass er es absolut unverständlich finde, dass ein Mann wie Björn Höcke Mitglied der AfD bleiben dürfe - auch, wenn er Höckes Namen nicht nennt. Und auch in der Auseinandersetzung mit dem bisherigen Koalitionspartner gibt sich Schulz kämpferisch. Zwar werde man den Koalitionsvertrag mit der Union bis zum Herbst noch erfüllen. Dann aber habe die SPD den Anspruch, das Land zu führen.

Schulz legt sich auf keine Koalitionsoption fest

Mit wem, lässt Schulz offen. Mit Linkspartei und Grünen? Mit Grünen und FDP? "Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler stellen", sagt Schulz. Nur einer Konstellation sagen sie, das soll heute deutlich werden, den Kampf an: der Großen Koalition. "Die Bürgerinnen und Bürger sehnen sich nach einer Politik der Gerechtigkeit", sagt Familienministerin Manuela Schwesig. Und für die stehe Kanzlerin Angela Merkel eben nicht mehr. Die SPD also als Partei der kleinen Leute?

Um dieses Image jedenfalls ist Schulz bemüht. Spricht davon, dass er jahrelang Bürgermeister im nordrhein-westfälischen Wirselen war. Und dass er da den Umgang mit den Leuten dort geschätzt habe. Schulz, der Kümmerer. Wesentlich programmatischer wird's heute nicht mehr. Steigende Mieten? Steuerreform? Ehe für alle? Nein, in die Niederungen deutscher Innenpolitik begibt sich der Europamann Schulz heute nicht. Dabei kenne sich Schulz sehr wohl mit innenpolitischen Themen aus, sagt SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. "Das müssen wir nur noch nach außen transportieren."

Oppermann: Gabriels Rolle im Wahlkampf? "Eine dienende"

Dafür planen die Genossen offenbar den großen Auftritt am Sonntag. "Dann wird Martin Schulz eine programmatische Rede im Willy-Brandt-Haus halten", sagt Thomas Oppermann. Vorher, am Freitag nämlich, soll Brigitte Zypries neue Wirtschaftsministerin werden, Sigmar Gabriel neuer Außenminister. Welche Rolle der eigentlich im Wahlkampf spielen werde, wird Martin Schulz noch gefragt. Eine wichtige, sagt Schulz sinngemäß. Eine dienende, fügt Thomas Oppermann hinzu. So ganz ohne Spitzen kommen sie dann doch nicht aus in der SPD. Euphorie hin oder her.

