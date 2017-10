Massenmord in Las Vegas

Video Spurensuche in Las Vegas

ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet von der schlimmsten Schießerei in der amerikanischen Geschichte mit mindestens 58 Toten. Die USA stehen unter Schock, zeigen sich aber geeint. Das Motiv der Tat ist zur Zeit noch völlig unklar.

Im US-Bundesstaat Nevada haben die Menschen mit Mahnwachen an die Opfer des Massakers von Las Vegas erinnert. Die Polizei sucht nach dem Motiv des 64-jährigen Täters. Er hatte mindestens 59 Besucher eines Konzerts erschossen und Hunderte verletzt.

In Las Vegas haben die Menschen mit Mahnwachen an die Opfer des Massakers erinnert. Die Polizei sucht weiter nach dem Motiv des 64-jährigen Täters. Er hat mindestens 59 Besucher eines Konzerts erschossen und Hunderte verletzt.

Amerikanische Country-Musikstars äußern sich geschockt über den Massenmord der am Sonntag ein Open-Air-Festival in Las Vegas in ein Gemetzel verwandelt hat. Szenen, die selbst langjährige Waffenenthusiasten ins Grübeln bringen. Mindestens 59 Menschen starben bei dem Massaker, Hunderte wurden verletzt.

Das Route91 Harvest Festival lockte Country-Fans aus den ganzen USA an, um die größten Stars des Landes zu hören, darunter Jason Aldean, Eric Church und Sam Hunt.

Doch das Konzert wurde zu einer Tragödie: Während dem Konzert eröffnete der 64-jährige Stephen Paddock das Feuer aus einem Hotelzimmer in der Nähe auf das Festivalgelände. Mindestens 59 Menschen starben.

"Wir brauchen die Waffenkontrolle jetzt sofort"

Caleb Keeter, Gitarrist des Sängers Josh Abbott, hat am Sonntag auf dem Festival gespielt. Später sagte er, er sei sein ganzes Leben lang ein Anhänger des Rechtes gewesen, Waffen tragen zu dürfen. "Bis zu den Ereignisse der letzten Nacht. Ich kann nicht ausdrücken, wie falsch ich lag."

"Wir brauchen die Waffenkontrolle jetzt sofort. Mein größtes Bedauern ist, dass ich das erst erkannt habe, als meine Brüder auf der Straße und ich selbst bedroht waren", sagte Keeter auf Twitter.

Aldean, der Headliner am Sonntagabend, hatte gerade erst die Bühne betreten, als die ersten Schüsse fielen und Tausende Menschen versuchten in Deckung zu gehen.

Trump will noch nicht über eine Verschärfung der Waffengesetze sprechen

In den USA gibt es immer wieder tödliche Angriffe mit Schusswaffen. Trotz mehrerer Amokläufe an Schulen und Universitäten gelang es Trumps Vorgänger Barack Obama nicht, gegen den Widerstand der Republikaner schärfere Waffengesetze durchzusetzen. In jüngster Zeit gab es zudem mehrere blutige Anschläge auf Bars oder Veranstaltungsorte. Das Weiße Haus erklärte nach den Schüssen von Las Vegas, eine Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze sei "verfrüht", bevor nicht die Hintergründe geklärt seien.

Waffengesetze

US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag über den Täter: "Er war ein kranker Mann, ein verrückter Mann. Der Republikaner bekräftigte indes, dass auch er zunächst nicht über das Waffenrecht diskutieren will. "Wir werden überim Laufe der Zeit sprechen." Trump will am Mittwoch nach Las Vegas fliegen und dort auch Verletzte und Hinterbliebene von Opfern des Massakers treffen.

Schlimmstes Massaker der jüngeren Geschichte

Paddocks Tat ist das schlimmste Massaker in der jüngeren US-Geschichte. Sheriff Joseph Lombardo sprach von mindestens 59 Toten und 527 Verletzten.

Ermittler rekonstruierten den Tatablauf: Am Sonntagabend durchbrach Paddock mit einem Hammer oder ähnlichem die Scheibe seines Zimmers im 32. Stock des Hotels "Mandalay Bay" in Las Vegas. Er schoss mit automatischen Waffen auf tausende völlig wehrlose Menschen, die sich zu einem Freiluftkonzert eingefunden hatte. Bevor Sondereinheiten sein Zimmer stürmen konnten, erschoss er sich. Ermittler stellten in dem Zimmer 16 Schusswaffen sicher.