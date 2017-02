Die Regierung in Rumänien hat dem Druck der Straße nachgegeben. Die Verordnung, die den Kampf gegen Korruption bei Politikern einschränkte und die Gemüter erregte, wurde wieder kassiert. Doch die Demonstranten wollen mehr: Hunderttausende gingen im ganzen Land auf die Straße, allein in Bukarest sollen es 250.000 gewesen sein.

Bukarest

Trotz der Rücknahme eines umstrittenen Dekrets zur Strafminderung bei Korruption gab es am Sonntagabend erneut eine Großdemonstration gegen die rumänische Regierung . Mehr als 100.000 Demonstranten versammelten sich auf dem Siegesplatz in, wo sich der Regierungssitz befindet. Die rumänische Zeitung "Adevărul" spricht von 250.000 Teilnehmern. Sie kündigten an, das weitere Vorgehen der Regierung genau zu beobachten.

Größte Demos seit 1989

In den vergangenen Tagen hatte Rumänien die größten Demonstrationen seit 1989 erlebt. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Sorin Grindeanu gab dem Druck der Straße am Samstag nach und kündigte die Rücknahme des Dekrets an. Er kündigte einen neuen Gesetzentwurf an, der dieses Mal dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden solle.

Nach seinen Angaben wird die 44.000 Euro-Grenze in dem neuen Gesetz "vermutlich" wieder fallengelassen. Der Parteichef der regierenden PSD, Liviu Dragnea, reagierte am Sonntagabend empört auf die Fortsetzung der Proteste und warf der Opposition vor, die Regierung stürzen zu wollen. "Wenn die Demonstrationen nach der Rücknahme des Dekrets weitergehen, dann wird klar, dass es sich um einen nach den Parlamentswahlen (im Dezember) geschmiedeten Plan handelt", um die Regierung zu stürzen. Der Regierung aus Sozialdemokraten und Liberalen steht Staatspräsident Klaus Iohannis gegenüber, der zum Mitte-rechts-Lager gehört. Er hatte sich selbst an den Protesten gegen das Dekret beteiligt.