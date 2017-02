Hunderttausende Rumänen werfen der Regierung Versagen im Kampf gegen Korruption vor. Im heute.de-Interview spricht der Politikwissenschaftler Martin Sieg über verbreiteten Amtsmissbrauch in Rumänen und den Kampf dagegen: "Der Konflikt wird bleiben."

Hunderttausende Rumänen haben in dieser Woche gegen Premierminister Sorin Grindeanu demonstriert - im Parlament hat er aber ein Misstrauensvotum überstanden. Wird der Druck der Straße nun nachlassen?

Martin Sieg ... … leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bukarest, Rumänien.

Der immense Druck der Straße hat zunächst erstmal zum Rücktritt des Justizministers geführt.Dem warf der Premierminister Versagen vor bei der öffentlichen Kommunikation mit Blick auf die - inzwischen wieder kassierte - Notverordnung, mit der hier in Rumänien praktisch über Nacht ganz wesentliche Teile des Strafgesetzbuchs in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung geändert werden sollten. Die Ahndung von Amtsmissbrauch und Korruption wäre damit deutlich erschwert worden.

Unter anderem sollte Amtsmissbrauch nur noch dann mit Gefängnis bestraft werden, wenn dadurch ein Schaden von umgerechnet mehr als 44.000 Euro entsteht. Hat Sie der massive Widerstand der Bürger überrascht?

Die Dimension, ja. Die Proteste zeigen aber, dass es in der rumänischen Gesellschaft einen sehr großen Willen gibt, die rechtsstaatlichen Erfolge, die das Land erzielt hat, selbstbewusst zu verteidigen. Rumänien hat sehr starke Antikorruptionsgesetze und eine der besten Antikorruptionsbehörden weltweit. Allein wegen Amtsmissbrauchs laufen dort derzeit mehr als 2.000 Ermittlungsverfahren. Die Verurteilungsquote ist hoch.

Erst im Dezember haben Grindeanus Sozialdemokraten die Parlamentswahl klar gewonnen. Warum hat sich die Regierung so schnell von Ihren Wählern entfernt?

Korruptionsbekämpfung hat im Wahlkampf der PSD keine große Rolle gespielt. Nach der Wahl hat die Regierung dann buchstäblich über Nacht und mit einer Notverordnung, also am ordentlichen Gesetzgebungsweg vorbei, versucht, das System der Korruptionsbekämpfung massiv einzuschränken. Hätten die Sozialdemokraten ihre Pläne im Wahlkampf thematisiert, hätten sie wohl nicht gewonnen. Es gibt in der rumänischen Gesellschaft einen breiten Konsens, dass Korruption dem Land und seinen Menschen schadet. Nun sehen wir viele Menschen auf der Straße, die vielleicht gar nicht gewählt haben, weil sie auch in der Opposition keine glaubhafte Alternative gesehen haben. Die Wahlbeteiligung lag im Dezember bei nur 39 Prozent.

Wie sehr beschäftigt die Rumänen Korruption im Alltag?

Korruption ist auch heute noch sehr dominierend. Rumänien kämpft mit ähnlichen Herausforderungen wie viele andere postkommunistische Länder. Korruption war der Kapitalismus des Sozialismus. Dieses Erbe lastet schwer.

Zieht sich Korruption quer durch die Gesellschaft?

In gewisser Hinsicht schon. Man muss da aber unterscheiden: Im öffentlichen Dienst etwa werden die Leute unterirdisch bezahlt. Es ist deshalb weitverbreitet, dass man der Lehrerin oder auch dem Arzt noch etwas Geld zusteckt. Zum Teil aber auch, weil deren staatliche Gehälter unterhalb des Existenzminimums sind.

Wie sieht es in Verwaltung und Politik aus?

Dort gibt es viele Leute, die Macht und Amt massiv missbrauchen und sich selbst bereichern. Das wollen die Bürger bekämpfen und ein für alle Mal hinter sich lassen. Das ist der Kern der Auseinandersetzung: Auf der Straße und bei den Justizbehörden sehen wir die Repräsentanten eines neuen rechtsstaatlichen Systems. Dagegen sehen wir nicht nur bei den regierenden Sozialdemokraten viele Politiker, die sich massiv gegen eine Strafverfolgung wehren. Diese Leute haben viel zu verlieren.

Welche Rolle spielt Staatspräsident Johannis?

Er hat sich ganz klar positioniert auf Seiten der demonstrierenden Bürger und des Rechtsstaats. Er hat sich den Plänen der Regierung zur Einschränkung der Korruptionsbekämpfung von Anfang an entgegengestellt. Und er hat ein Referendum angekündigt zur Frage, ob in Rumänien auch künftig die Korruptionsbekämpfung entschieden fortgeführt werden soll. Seitens der Regierung ist die Rhetorik nun sehr aggressiv gegen den Präsidenten. Der Konflikt wird bleiben. Ganz einfach, weil sehr viele Leute in der Regierungspartei, aber auch in Oppositionsparteien, bei einer weiterhin harten Korruptionsbekämpfung existenziell etwas zu verlieren haben. Wie weit der Konflikt eskaliert, lässt sich noch nicht absehen. Sicher ist aber: Die rumänische Gesellschaft wehrt sich gegen das alte System.