von Mathis Feldhoff

Offiziell ist es ein Besuch zur Vorbereitung des G20-Gipfels. Aber das Kanzleramt macht keinen Hehl daraus, dass Angela Merkel beim Besuch in Saudi-Arabien vor allem für Frieden in Syrien und im Jemen werben will. Denn Riad ist an beiden Konflikten massiv beteiligt.

Es sei das Thema, das nach dem G20-Prozess "mindestens an Punkt zwei" der Tagesordnung kommt, sagte ein hoher Beamter des Kanzleramtes vor dem Abflug nach Djidda.

Mathis Feldhoff, ZDF-Hauptstadtstudio.

Quelle: ZDF

Dort, in der Ausweich-Residenz am Roten Meer, wird Merkel am Sonntagmittag mit König Salman bin Abdelaziz Al Saud zu Mittag essen, bevor sie sich mit ihm zu einem Vier-Augen-Gespräch zurückziehen wird. Man kann diese Aussage auch so verstehen, dass die Gespräche über einen Frieden in Syrien und im Jemen für die Kanzlerin bei diesem Besuch deutlich wichtiger sind, als etwa die Themen Finanzmarktregulierung oder Weltklima.

"Entscheidender Akteur" in der Region

Saudi-Arabien "ist ein entscheidender Akteur in der Region und wichtig für die Lösung der Konflikte in Syrien und Jemen", heißt es aus dem Kanzleramt. Doch der Golfstaat ist für Deutschland ein schwieriger Partner. Der "entscheidende Akteur" ist nämlich nicht nur mit friedlichen Mitteln unterwegs. Im Jemen etwa greift die saudische Luftwaffe regelmäßig Stellungen der schiitischen Rebellen an. In Syrien finanziert Riad den Aufstand gegen Machthaber Baschar al-Assad. Berlin zeigt sich "besorgt angesichts möglicher weiterer militärischen Eskalationen".

Immer wieder flammen die Konfliktlinien zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien auf. Das erschwere die Konfliktlösung in der Region erheblich, so ein Berater der Kanzlerin. Die Auseinandersetzung um die Vorherrschaft am Golf droht aus Sicht der Bundesregierung sich zu einem religiösen Konflikt auszuweiten.

Eintreten für Spannungsabbau

Und so sei der "Spannungsabbau" zwischen Iran und den Saudis eines der Ziele der Kanzlerin, hieß es in Berlin. Wie ernst Angela Merkel diese Agenda nimmt, zeigt die Auswahl der Gesprächspartner. Neben dem König ist vor allem das Treffen mit seinem Sohn, dem Verteidigungsminister Prinz Muhammad bin Salman bin Abdelaziz Al Saud, von enormer Bedeutung.

Prinz Muhammad, der auch stellvertretender Kronprinz ist, ist der starke Mann der Königsfamilie und gilt als heimlicher Herrscher des Landes. Der Prinz hat einen Ruf als Hardliner, der nicht nur die Militärintervention im Jemen verantwortet und mit direkten militärischen Schlägen eskaliert, sondern auch innenpolitisch mit Härte gegen Oppositionelle und Reformer im eigenen Land vorgeht. Die Wochenzeitung "Die Zeit" beschrieb Muhammad al Saud vor zwei Jahren als "extrem korrupt, raffgierig und arrogant".

Problem: Deutsche Rüstungsexporte

Einem heiklen Thema will Merkel bei dieser Reise offenbar bewusst aus dem Weg gehen: Rüstungsexporten. Anders als so oft, wird sie diesmal wohl kein Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie begleiten. Die Lieferung von deutschen Waffen nach Saudi-Arabien führt immer wieder zu heftiger Kritik. Seit längerem ist die Bundesregierung dazu übergegangen, keine Waffen - die etwa bei Aufstandsbekämpfungen eingesetzt werden könnten - in den Golfstaat zu liefern.

Die Auslieferung von zwei Küstenwachbooten, die die Lürssen-Werft im letzten Monat an den Golf verschifft hatte, hatte die Debatte aber wieder angefacht. Auch Deutschland habe ein Interesse an der Sicherheit von Saudi-Arabien, betont ein Vertreter des Kanzleramtes - dabei ist man sich in der deutschen Regierungszentrale voll bewusst, dass man Kriegsgerät an einen Partner liefert, der es mit den Menschen- und Freiheitsrechten nicht so genau nimmt. Merkel werde aber die strittigen Themen und die Lage der Zivilgesellschaft ansprechen, hieß es im Vorfeld.

Treffen mit Unternehmerinnen

Und wie auf vielen Reisen wird sich die Kanzlerin mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu einem Gespräch treffen. Diesmal wird es eine Gruppe von saudischen Unternehmerinnen sein. Eine besondere politische Geste, betont das Kanzleramt, in dem einzigen Land der Welt, in dem Frauen nicht mal Auto fahren dürfen.

Es ist ein Kurzbesuch - ganz im Stil der auf Effizienz gebürsteten Reisen der Kanzlerin. Nach nicht einmal 20 Stunden ist Angela Merkel schon wieder auf dem Rückweg nach Berlin. Mit einem kleinen Zwischenstopp in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Nächste schwierige Treffen stehen schon bevor

Auch hier soll es vor allem um die Konflikte der Region gehen: Jemen und Libyen. Den Emiraten werden in Libyen besondere Beziehungen und Einfluss nachgesagt. Die Stabilisierung Libyens, die Verhinderung eines Bürgerkrieges, das Zurückdrängen des IS - all das sind Themen, bei denen Deutschland und die Golfstaaten gemeinsame Interessen haben.

Interessen, die entscheidend sind bei der Eindämmung der Flüchtlingsströme aus dem Norden Afrikas in Richtung Europa. Nach etwas mehr als 36 Stunden wird Merkel am Montagabend allerdings wieder in der deutschen Hauptstadt erwartet. Denn schon am Dienstag geht es zum nächsten schwierigen Partner - Präsident Wladimir Putin - nach Russland.