Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien hat Premierministerin May knapp die absolute Mehrheit verpasst. Sie möchte jedoch Regierungschefin bleiben und eine Minderheitsregierung bilden.

Nachdem die Konservativen in Großbritannien ihre Mehrheit verloren haben, gibt es erste Konsequenzen. Zwei Vertraute von Premierministerin May traten zurück.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May und die nordirische DUP haben sich auf eine Zusammenarbeit im Unterhaus verständigt. Die DUP will die Minderheitsregierung der Konservativen unterstützen. Zuvor musste sich May von ihren engsten Beratern trennen.

Nach der Schlappe bei der Parlamentswahl vom Donnerstag nimmt der Plan von Premierministerin Theresa May für eine Minderheitsregierung Formen an. Ihr Büro teilte am Samstag mit, dass die nordirische DUP grundsätzlich eingewilligt habe, die Konservativen bei wichtigen Abstimmungen im Unterhaus zu unterstützen. Es handle es sich aber nicht um eine Koalition, bekräftigte Downing Street. May werde die Übereinkunft am Montag mit ihrem Kabinett beraten.Ihre konservative Partei hatte am Donnerstag die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren und ist damit bei Abstimmungen auf die Unterstützung einer anderen Partei angewiesen, um ihre Vorhaben sicher durchzubringen. Dafür würden die zehn Mandate der DUP ausreichen.

Bald auch neue Minister?

Das Wahlergebnis hat auch die Stellung von May selbst beschädigt. Weil am 19. Juni bereits die Verhandlungen über einen Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union beginnen sollen, wollen ihre parteiinternen Kritiker aber vorerst offenbar keine Debatte über eine neue Vorsitzende und Regierungschefin lostreten. Viele ranghohe Tories machten aber Mays Stabschefs Nick Timothy und Fiona Hill für den desaströsen Wahlkampf verantwortlich und forderten deren Rücktritt, damit sie die Premierministerin weiter unterstützen.Dieser Forderung gaben die beiden am Samstag auch nach. In seiner Rücktrittserklärung am Samstag sagte Timothy, im Wahlkampf sei es nicht gelungen, Mays positiven Plan für die Zukunft Großbritanniens zu transportieren. Außerdem habe man den Aufschwung der oppositionellen Labour-Partei von Jeremy Corbyn unterschätzt.Es wird davon ausgegangen, dass May nun auch eine Reihe von Ministerposten neu besetzt. Im Amt bleiben sollen aber Schatzkanzler Philip Hammond, Außenminister Boris Johnson, Innenministerin Amber Rudd, Verteidigungsminister Michael Fallon sowie Regierungsminister David Davis, der für Großbritannien den Brexit verhandelt.

Hohe Hürden für Zusammenarbeit

May hatte die vorgezogene Neuwahl eigentlich ausgerufen, um sich ein stärkeres Mandat für die diese Verhandlungen mit Brüssel zu sichern. Der Plan schlug aber fehl, ihre Partei verlor zwölf Sitze und damit die eigene Regierungsmehrheit.Die Zusammenarbeit mit der konservativen pro-britischen Protestanten-Partei DUP steht unter schwierigen Vorzeichen. Sie lehnt unter anderem Abtreibungen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften ab. Ruth Davidson, die führende Konservative in Schottland, die bald ihre Lebenspartnerin heiraten will, forderte von May Garantien, dass die Homosexuellenrechte nicht unter der Vereinbarung mit der DUP leiden würden. Nordirland ist der einzige Teil Großbritanniens, in dem gleichgeschlechtliche Ehen verboten sind. DUP-Chefin Arlene Foster wies kürzlich Vorwürfe zurück, dass ihre Partei homophob sei.