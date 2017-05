Flüchtling in New York

Ein US-Bundesrichter in Seattle hat den von Präsident Trump verfügten Einreisebann für sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt. Das Weiße Haus will dagegen vorgehen.

Noch vor einem Jahr hätte sich Mayada nicht vorstellen können, dass sie einmal mitten in New York am Herd stehen und Reis kochen würde - da lebte sie noch im syrischen Homs.

von Maya Dähne, New York

Mayadas alte Heimat ist Syrien. Ihr neues Zuhause ist Amerika. Vor einem Jahr kam sie als Flüchtling in den USA an. Heute kocht sie syrische Gerichte für hungrige New Yorker - und arbeitet an ihrem eigenen Kochbuch.

In der Küche dampft und brodelt es in riesigen Töpfen. Alupfannen hängen an Haken von der Decke. Teller klappern. Mit buntem Kopftuch und langem, schwarzem Mantel steht Mayada mittendrin. Das Menu des Abends ist auf kleine Karten gedruckt: Fattoush Salat mit Auberginen, Gurken und Tomaten, Kichererbsen mit Pitabrot, Reis mit Erbsen, Mandeln und Hackfleisch.

Mayadas Essen ist in New York begehrt

Draußen sitzen die Gäste an langen Tafeln und lassen sich die Linsensuppe schmecken. Sie sitzen nicht in einem Restaurant, sondern im Gemeindesaal der Rutgers Presbyterian Church. Ein Beamer projiziert Fotos aus Syrien an die Wand: Kinder, die in den Straßen spielen, weißgetünchte Moscheen, Bilder aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg.

Syrische Küche für hungrige New Yorker

"Willkommen bei Mayada und ihren Freunden", begrüßt Dave Mammen, der Kirchenvorstand, die etwa 70 Gäste. "Ich möchte Ihnen unsere Gastgeberin vorstellen." Mayada kommt auf die kleine Bühne und greift schüchtern nach dem Mikrofon. Auf Englisch heißt sie die Gäste im Saal herzlich willkommen. "Es ist schön, hier zu sein."

Noch vor einem Jahr hätte sie sich nicht vorstellen können, dass sie einmal mitten in New York am Herd stehen und Reis kochen würde. Mit ihrem Mann Mahmoud und ihren drei Söhnen lebte sie in Homs, bis der Krieg sie zur Flucht zwang. Bomben hatten ihr Haus zerstört. Freunde und Nachbarn waren ums Leben gekommen. 2013 brachten Schmuggler sie und ihre Familie nach Jordanien. Dort warteten sie darauf, als Flüchtlinge anerkannt zu werden.

Am anderen Ende der Welt, in New York, beschloss eine kleine Kirchengemeinde, aktiv zu werden. "Wir können uns das Flüchtlingselend nicht mehr einfach nur anschauen, wir müssen etwas tun", predigte der Pfarrer der Gemeinde an der Upper East Side. Eine "Task Force Flüchtlingshilfe" entstand. Die Kirche bewarb sich offiziell darum, eine syrische Familie zu sponsern.

Refugees welcome

Anfang 2016 war es soweit. Mayadas Familie sollte nach New York kommen - und brauchte Hilfe. Gesucht wurden Freiwillige, die Behördengänge erledigen, Spielzeug für die Kinder spenden und Englischunterricht geben konnten. Innerhalb einer Woche waren alle Dienste verteilt. Zusätzlich gingen immer mehr Spenden ein. "Es war so, als hätten die Menschen nur darauf gewartet, endlich etwas Sinnvolles tun zu können", sagt Dave Mammen.

Bill Bailey kostet Mayadas Salat und nickt. Der pensionierte Englischlehrer gibt Mayadas Kindern seit einem Jahr Sprachunterricht. "Die Jungs nennen mich Onkel Bill", sagt der ältere Herr stolz. "Und sie machen Riesenfortschritte. Am Anfang sprach niemand aus der Familie auch nur ein Wort Englisch."

Oben auf der Bühne erzählt Mayada gerade, dass einer ihrer Söhne Klassenbester im Fach Englisch als Fremdsprache ist. "Nur beim Fußballspielen ist er noch besser."

Der eigentliche Star des Abends ist allerdings Mayada selbst. Alle sechs bis acht Wochen lädt die Kirchengemeinde inzwischen ihre Mitglieder, Freunde und Nachbarn in den Gemeindesaal ein. Für 40 Dollar pro Person genießen sie Mayadas syrische Küche. Ihre Kochabende sind regelmäßig ausgebucht. Der Erlös kommt ihrer Familie und dem Flüchtlingshilfe-Fonds der Kirchengemeinde zugute. "Das Wunderbare ist, dass sie inzwischen maßgeblich zum Familieneinkommen beiträgt", erzählt Kirchenvorstandsmitglied Nancy Muirhead. "Sie hat wie viele syrische Frauen vorher noch nie außerhalb ihres eigenen Hauses gearbeitet. Sie ist sehr stolz und mit jedem Mal ein bisschen selbstbewusster."

Brot, Salz und Freundschaft

Mayadas neuestes Projekt ist ihr eigenes Kochbuch. "Bread and salt between us" lautet der Titel. Die Redewendung symbolisiert im Arabischen den Beginn einer Freundschaft, die beim gemeinsamen Essen entsteht. Das Buch soll einfach nachzukochende Rezepte enthalten, aber auch Mayadas Geschichte.

Fünf junge Frauen unterstützten sie, darunter eine Fotografin und eine Food-Stylistin. Jenn Sit arbeitet als Kochbuchautorin bei einem renommierten Verlag. Fast wöchentlich trifft sie sich mit Mayada und einer Übersetzerin, um gemeinsam zu kochen und zu essen. Die größten Herausforderungen: "Wie schreibt man ein Rezept auf, das noch nie aufgeschrieben worden ist? Wie beschreibt man die Zubereitung eines Gerichts mit Worten, wenn man es ohne Worte, nur durch zuschauen gelernt hat?" Aber Jenn Sit ist sich sicher: "Beim gemeinsamen Essen finden sich immer Übersetzungen - auch ohne gemeinsame Sprache."