Video Theresa May spricht in Florenz

In den Vorschlägen der britischen Regierung sehen die EU-Verhandlungsführer keinen Fortschritt, berichtet Korrespondentin Diana Zimmermann. Die Labour-Partei vollzieht derweil eine Kehrtwende und will für eine Übergangsphase im EU-Binnenmarkt bleiben.

"Die Debatte zum Gesetzentwurf zeigt wieder einmal wie zerstritten die britische Politik ist", so Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent in London. Die nun folgenden Abstimmungen durch die Parlamentarier könnten zur „Nagelprobe“ für Theresa May werden.

"Wir verlassen die EU, aber nicht Europa." Das sagte Premierministerin May in ihrer mit Spannung erwarteten Brexit-Rede in Florenz. Sie beschwor die gemeinsamen Werte, die gemeinsame Verteidigung, den gemeinsamen Wohlstand. Doch wie das Zusammenleben aussehen soll, darüber blieb sie weiter im Vagen.

Das britische Volk habe sich dafür entschieden, die direkte demokratische Kontrolle durch sein Parlament zu behalten, erklärte May am Freitag in der Klosteranlage Santa Maria Novella in Florenz. Sie hat die italienische Stadt für ihre Grundsatzrede ausgewählt, weil es das "historische Herz" Europas sei. "Wir werden Europa nicht den Rücken kehren", sagte sie.

"Partnerschaft des gegenseitigen Vertrauens" angestrebt

May beschwor eine künftige Partnerschaft des gegenseitigen Vertrauens vor allem auf sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Ebene, ohne konkrete Pläne zu präsentieren. Bei einem gemeinsamen Wirtschaftsraum mit der EU befürchtet sie einen Verlust demokratischer Kontrolle. Ein bilaterales Freihandelsabkommen wie etwa mit Kanada (CETA) wiederum sei angesichts der engsten wirtschaftlichen Verbindungen Großbritanniens mit den EU-Staaten nicht weitreichend genug.

"Wir können das besser angehen" sagte May. "Wir sollten fantasievoll sein. Die EU ist unser wichtigster Handelspartner." May betonte, sie wolle alles dafür tun, um Reibungen an den Grenzen zu vermeiden. Sie schlug vor, dass Großbritannien nach dem Brexit am 29. März 2019 noch für eine zweijährige Übergangsphase im Binnenmarkt verbleibt.