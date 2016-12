Big Mac mit Pommes, 100 Meter vom Vatikan entfernt: Die umstrittene McDonald's-Filiale nahe dem Petersplatz hat eröffnet. Anwohner und Kardinäle hatten sich dagegen gewehrt. Vermieter ist der Kirchenstaat selbst - angeblich bekommt er 30.000 Euro im Monat für das 538 Quadratmeter große Fast-Food-Restaurant.

In dem Haus im Borgo Pio, in dessen Erdgeschoss nun die Filiale liegt, wohnen mehrere Kardinäle. Einer von ihnen soll laut italienischen Medienberichten einen Beschwerdebrief an Papst Franziskus geschrieben haben. Auch der deutsche Präfekt der Glaubenskongregation, Gerhard Ludwig Müller, lebt in dem Gebäude. Statt einer Burgerbraterei hätte der Vatikan dort lieber ein soziales Zentrum einrichten sollen, monierten Kritiker.

Angeblich 30.000 Euro Miete

Man biete Pilgern und Touristen so Speisen an, die nach Ansicht von "nicht wenigen Medizinern und Ernährungswissenschaftlern keine Garantien für die Gesundheit der Konsumenten" böten und "qualitativ meilenweit von der traditionellen römischen Küche entfernt" seien, so der pensionierte Kurienkardinal und Bioethiker Elio Sgreccia (88), im Interview der Zeitung "La Repubblica".

Der Leiter der vatikanischen Immobilienverwaltung, Kardinal Domenico Calcagno, verteidigte die Vermietung an McDonald's. Er könne darin nichts Negatives sehen. Alles sei nach Recht und Gesetz verlaufen. Über Beschwerden an den Papst wisse er nichts. Laut "La Repubblica" soll der Vatikan für das 538 Quadratmeter große Ladenlokal monatlich 30.000 Euro Miete erhalten. McDonald's äußerte sich nicht dazu.

Auf der Via della Conciliazione, die direkt zum Petersplatz führt, hatte unlängst eine weitere US-Kette einen Laden eröffnet. In den Räumen einer früheren Bücherei des Salesianerordens verkauft "Hard Rock Cafe" Merchandising-Produkte. Souvenirs mit der Aufschrift Vatikan sind dort aber nicht erhältlich; die Kette hat nur Mitbringsel des Hard Rock Cafe Rom im Sortiment.