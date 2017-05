Video Zweifel an Comeys Entlassung

Video Was gab Trump an Lawrow weiter?

Im FBI gehe die Arbeit wie gewohnt weiter, sagt der stellvertretende FBI-Chef nach James Comeys Entlassung durch Präsident Trump. Auch auf die Ermittlungen in der Russland-Affäre habe das keinen Einfluss. Viele in den USA haben da ihre Zweifel.

In einem Exklusiv-Interview verteidigte US-Präsident Trump die umstrittene Entlassung des Ex-FBI-Chefs Comey und stritt jegliche Geheimabsprachen mit Russland ab. Trumps Umfragewerte sind mittlerweile auf ein Rekordtief gesunken.

Ein Bericht der Washington Post, nach welchem Trump sensible Geheimdienst-Informationen mit dem russischen Außenminister Lawrow geteilt habe, hat für Wirbel gesorgt. Trump ist der Meinung, rechtens gehandelt zu haben.

Die Trump-Regierung verstrickt sich immer mehr in die jüngste Russland-Affäre. Trump gibt auf Twitter zu, Fakten mit Russland ausgetauscht zu haben. Sein Sicherheitsberater sagt, woher die Informationen stammten, wusste Trump nicht. Und der Kongress will nun wissen: Was ist im Oval Office passiert?

Ob Donald Trump Informationen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow ausgetauscht hat oder nicht, das ist seit Dienstagmittag (MESZ) nicht mehr die Frage. Der US-Präsident höchst selbst verwies über zwei Nachrichten im Kurznachrichtendienst Twitter darauf: Er habe "absolut das Recht" zu einem solchen Vorgehen. Es habe sich um "Fakten" aus den Bereichen "Terrorismus und Luftverkehrssicherheit" gehandelt. Die Frage bleibt jedoch, ob es sich dabei um als geheim eingestufte Informationen handelte. Dies hatte etwa die "Washington Post" und die "New York Times" am Montag unter Berufung auf nicht näher genannte US-Regierungsmitarbeiter berichtet.

Sein Nationaler Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster hatte den Bericht hastig dementiert und auch Außenminister Rex Tillerson sprang Trump zur Seite. Zwar bestätigte McMaster, dass es bei den Gesprächen um terroristische Bedrohungen im Zusammenhang mit Laptops an Bord von Flugzeugen gegangen sein könnte. Die Vorwürfe, so wie sie berichtet worden seien, seien falsch. Nun legt Trump Sicherheitsberater noch einmal nach.

McMaster: Themen waren "völlig angemessen"

US-Präsident Donald Trump hat mit der Weitergabe von Informationen an russische Vertreter nach Darstellung seines Sicherheitsberaters keine Geheimdienstquellen gefährdet. "Der Präsident hat in keiner Weise Geheimdienstquellen oder deren Methoden kompromittiert", sagte McMaster am Dienstag. Man sei auch nicht besorgt, dass andere Geheimdienste die Zusammenarbeit mit den USA einstellen könnten. Trump und Lawrow hätten über "völlig angemessene" Themen gesprochen. Er lehnte es aber ab, zu sagen, ob als geheim eingestufte Informationen ausgetauscht wurden.

ZITAT „ Der Präsident war sich nicht mal bewusst, wo die Information her kam. ” H. R. McMaster

Allerdings sagte McMaster auch: "Der Präsident war sich nicht mal bewusst, wo die Information her kam." Blickt man auf die Entwicklung der Affäre, stellt sich die Frage: Wieso weiß der Präsident nicht, was der Kontext der Informationen ist, die er mit einem Vertreter einer ausländischen Regierung teilt? Und: Wusste der Präsident nicht, ob er die Quelle der Information gefährdet, wenn er deren Information mit Dritten teilt?

Abgeordnete fordern Aufklärung

Der politische Gegner und Kritiker in den eigenen Reihen brauchten nicht lange, um ihre Geschütze auszurichten. "Ganz offensichtlich befinden sie sich in einer Abwärtsspirale", befand der Republikaner Bob Corker, ein Senator aus Trumps eigener Partei, mit Blick aufs Weiße Haus. Der Oppositionsführer im Senat, Charles Schumer, forderte den Präsidenten zu einer Erklärung auf. Diese schulde Trump nicht nur dem Kongress, sondern auch den Geheimdiensten und dem amerikanischen Volk. Sogar Paul Ryan, Vorsitzender des Abgeordnetenhauses, Republikaner und bisher ein Muster an Loyalität, forderte Aufklärung von Trump.

Der CIA-Direktor Mike Pompeo will US-Abgeordnete in dieser Angelegenheit informieren. Pompeo werde noch am Dienstag (Ortszeit) mit den Mitgliedern des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus zusammenkommen, berichten die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender CNN.

Agenten gefährdet? Nachrichtendienst verärgert

Das russische Außenministerium hat am Dienstagvormittag die Berichte über einen angeblichen Geheimnisverrat von Donald Trump im Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow als Falschmeldung bezeichnet. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf das Ministerium in Moskau.

Laut "Washington Post" soll Donald Trump im Gespräch mit Lawrow den Ort genannt haben, von dem aus ein befreundeter Geheimdienst hochsensibles Material zum Islamischen Staat gesammelt hatte - Informationen, die die USA nicht einmal innerhalb der Regierung weitergeben, wie die "Washington Post" unter Berufung auf frühere und aktive Mitarbeiter des Weißen Hauses schrieb. Informationen, für deren Weitergabe ein Codewort nötig ist.

Im Extremfall kann Trumps Plauderei wohl einen oder mehrere für den Westen arbeitende Agenten mit Zugang zum Innersten des Terrornetzwerks Islamischer Staat auffliegen lassen. Ganz nebenbei verdarb Trump es sich auch noch mit einem nicht näher bezeichneten befreundeten Nachrichtendienst. "Ein Alptraum", hieß es von Geheimdienstlern in Washington. Und das in einer Phase, in der Trumps erst kurze Präsidentschaft wegen der Affäre um FBI-Chef James Comey in der tiefsten der bereits zahlreichen Krisen steckt.