Marcel Schmelzer von Borussia Dortmund kämpft um seinen Einsatz im DFB-PokalFinale am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. "Ich habe am Donnerstag eine Laufeinheit absolviert und hatte keine Probleme", sagte der Außenverteidiger am Freitag. Am Freitagabend betrat Schmelzer, der zuletzt Oberschenkelprobleme hatte, zusammen mit seinen Teamkollegen den Platz im Olympiastadion. Er lief sich in den ersten 15 Minuten, die der BVB den Medien zugänglich machte, für das letzte Training warm. Bei der Eintracht ist Alexander Meier "einsatzbereit", so Trainer Niko Kovac: "Das Gleiche gilt für Jesus Vallejo."