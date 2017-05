Verteigerung in New York

von Tatjana Kimmel-Fichtner

Die New Yorker Auktionshäuser Christie’s, Sotheby’s und Phillips bringen derzeit hochkarätige Werke des Impressionismus, der Moderne und der zeitgenössischen Kunst unter den Hammer. Sie rechnen dabei mit hohen Summen. Bieten werden Privatsammler aus aller Welt.

Das Porträt Pablo Picassos "Femme assise, robe bleue" (1939) wird bei Christie’s mit einem Schätzwert von 35 bis 50 Millionen Dollar aufgerufen und auch das Auktionshaus Sotheby’s meldet für den "Impressionist & Modern Art Evening Sale" mit insgesamt 52 Losen sehr optimistische Prognosen. Die Skulptur "Buste de Diego" von Alberto Giacometti ist mit bis zu 15 Millionen Dollar und "Le Bassin aux Nymphéas" (1917-1920) des Impressionisten Claude Monet ist mit 14 bis 18 Millionen Dollar angegeben.

Schiele im Fokus

Ein besonderer Fokus liegt auf Los 27: Egon Schiele (1890 – 1918), "Danaë" (1909), Öl und Metallfarbe auf Leinwand. Sotheby’s geht davon aus, dass es für 30 bis 40 Millionen Dollar zum achten Mal den Besitzer wechseln wird. "Danaë" gilt als erstes Gemälde des damals erst 19-jährigen österreichischen Malers. "40 Millionen Dollar sind für Normalverdiener unglaublich viel Geld", erklärt der Kunsthistoriker und Philosoph Wolfgang Ullrich, "aber für ein Bild von Egon Schiele halte ich die Summe für eher gerechtfertigt als für einen Gerhard Richter oder einen Damian Hirst."

Denn der jung verstorbene Maler habe ein überschaubares Werk hinterlassen, hatte eine interessante Künstlerbiografie und gilt als wichtiger Vertreter des auf dem globalen Kunstmarkt begehrten Jugendstils. Zu den Vorbesitzern gehörte in den 70er Jahren der Wiener Augenarzt Prof. Rudolf Leopold, der als Kunstsammler die Bedeutung Schieles frühzeitig erkannte, seine Werke immer wieder kaufte und verkaufte. Als Stifter hinterließ er dem 2001 eröffneten Leopold Museum die weltweit größte Schiele-Sammlung.

Übers Bett oder ins Museum?

Für das Museum ist es heute völlig undenkbar, das Gemälde zu ersteigern. Auch die meist staatlichen oder kommunalen Museen in Deutschland haben nur einen kleinen Etat für Neuerwerbungen und sind so bei der Erweiterung ihrer Sammlung neben der finanziellen Unterstützung ihrer Freundeskreise und Institutionen wie der Kulturstiftung der Länder auf Leihgaben oder Schenkungen solventer Privatsammler angewiesen.

Anders als Privatsammler dürfen Museen ihre Bestände nicht verkaufen, denn das gilt als schlimmer Tabubruch, wohingegen die privaten Kunstsammler ihre Leihgaben aus den Museen abziehen können, wenn sie sie verkaufen oder für sich behalten wollen. Schieles "Danaë" wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in den Besitz eines Privatsammlers übergehen. Er kann dann frei entscheiden, ob er es der Öffentlichkeit zugänglich macht, es steuerfrei in einem der Freihäfen oder in einem Banksafe lagert, es über sein Bett oder in sein Privatmuseum hängt.

Beste Botschafter

Die Vorbereitung einer Auktion dauert ein bis zwei Jahre, in denen die Häuser weltweit sondieren, welche Sammler interessiert sein könnten. Das etwa 80 mal 125 cm große Bild Egon Schieles wurde auch in Hong Kong vorgestellt und so besteht die Möglichkeit, dass "Danaë" von New York direkt nach Asien reist. Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums, sieht das gelassen: "Wenn ein Schiele-Werk in Asien seine neue Heimat findet, ist das wunderbar. Nicht zuletzt wurden die Künstler um 1900 vielfach von der japanischen und chinesischen Kunst inspiriert." Die weltweit begehrten Werke der Wiener Moderne sieht er als beste Botschafter der österreichischen Kunst und Kultur.

Der erste Boom des Kunstmarktes ging im 17. Jahrhundert von den Kunstwerkstätten der Niederlande aus. Sie erfüllten den in der Handelsnation reich gewordenen Bürgern den Wunsch nach repräsentativen Wertgegenständen. Teure Kunst ist ein Statussymbol mit hohem Sozialprestige, sie bietet die Möglichkeit, hohe Summen relativ sicher anzulegen und sich gleichzeitig in der Öffentlichkeit als kulturinteressiert und gebildet darzustellen. Dieses Prinzip gilt bis heute und weltweit. "Kaum ein Markt ist so global geprägt wie der Kunstmarkt", analysiert Wolfgang Ullrich, der in seinem 2016 erschienen Buch "Siegerkunst" den starken Einfluss des Kapitals auf die Kunst kritisiert.

Rätselhaftes entsteht durch den Preis

Immer mehr kaufkräftige Akteure bemühen sich um die gleichen, knappen Güter, die die Experten der Auktionshäuser in aufwändigen Online-Präsentationen und Katalogen begehrlich darstellen. "Sie bereiten das Feld vor, in dem sie für eine maximale Anhäufung von Bedeutung sorgen und mediale Aufmerksamkeit schaffen", erklärt Ullrich. Die Folge sind Rekordpreise, die auch die Wahrnehmung des Publikums verändern können. So ist zum Beispiel Gerhard Richter nicht in erster Linie als Maler, sondern "als teuerster, lebender Künstler" berühmt. Erst im März 2017 erzielte sein "Eisberg" (1982) den Rekordpreis von 20,4 Millionen Euro auf einer Londoner Auktion. "Früher galten Kunstwerke an sich als geheimnisvoll", beobachtet Ullrich, "heute entsteht das Rätselhafte durch den Preis."