Video CSU will Obergrenze

Die CSU verlangt eine Verschärfung der Flüchtlings-und Zuwanderungspolitik. In einer Vorlage für die Vorstandsklausur fordert sie nach Medienangaben eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr.

Der Tatverdächtige Anis Amri galt als sogenannter Gefährder. Warum wurde er nicht abgeschoben? So funktionieren Abschiebungen in der Theorie und Praxis.

Der Asylantrag von Anis Amri war bereits abgelehnt worden. Da seine Abschiebung scheiterte, konnte der mutmaßliche Attentäter in Deutschland bleiben. Die Hintergründe.

Mittelmeerflüchtlinge nach Nordafrika zurückschicken - diese Forderung der CSU stößt bei Menschenrechtlern auf scharfe Kritik. Die Organisation Pro Asyl sprach von einem "Frontalangriff auf die Geltung der Menschenrechte in Europa".

"Das Abfangen und Zurückschicken von Flüchtlingen nach Nordafrika ohne Prüfung der Schutzbedürftigkeit ist illegal", erklärte Geschäftsführer Günter Burkhardt. Die CSU-Forderung sei "unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, dem EU-Recht und der Genfer Flüchtlingskonvention".

"Wir stehen vor einem düsteren Jahr 2017"

Die CSU-Landesgruppe hatte die Forderung in einer Beschlussvorlage für ihre Klausurtagung Anfang Januar im Kloster Seeon erhoben, die dem ZDF vorliegt. In dem Papier mit dem Titel "Deutschland nicht überfordern - Zuwanderung begrenzen" heißt es: "Wir wollen umgehend auch auf der zentralen Mittelmeerroute den Automatismus durchbrechen, dass alle geretteten Menschen nach Europa gebracht werden."

Im Verbund mit anderen europäischen Ländern "wollen wir entsprechende Kooperationen mit afrikanischen Staaten wie etwa Ägypten oder Tunesien erreichen, damit die geretteten Personen an sichere Einrichtungen in Nordafrika gebracht werden können", heißt es in dem CSU-Papier weiter.

Pro-Asyl-Geschäftsführer Burkhardt verwies darauf, dass die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge trotz des Kriegs in Syrien und der unverändert bestehenden Fluchtursachen in Staaten wie Afghanistan, Irak, Eritrea oder Somalia rapide sinke. "Gleichzeitig entwickeln deutsche Politiker einen Vorschlag nach dem nächsten, um den Kontinent noch weiter abzuschotten", kritisierte er.

"Wir stehen vor einem düsteren Jahr 2017 - Menschenrechte und Humanität, die in Europa auch aufgrund leidvoller Geschichte entwickelt wurden, werden nun leichtfertig zur Disposition gestellt", erklärte Burkhardt weiter.

Abschiebungen: Bayern droht anderen Bundesländern

In dem Papier fordert die CSU-Landesgruppe außerdem, Abschiebungen weiter zu erleichtern. "Das Jahr 2017 muss im Zeichen der Rückführungen stehen", heißt es. Hier erwarte man eine gemeinsame Kraftanstrengung der Länder und des Bundes. "Wenn sich bestimmte Länder weiterhin weigern, geltendes Recht zu vollziehen, ist die Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten gegenüber diesen Ländern zu kürzen."

Ähnlich äußerte sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. "Ich fordere von jenen Bundesländern, die bei den Abschiebungen bislang nicht mitziehen wollen, sich vor dieser unangenehmen Aufgabe nicht zu drücken", sagte Herrmann. "Im Falle einer dauerhaften Weigerung sollte der Bund prüfen, ob er seine finanzielle Unterstützung für die Länder bei der Flüchtlingsunterbringung davon abhängig macht, wie ein Land bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern mitwirkt, auch nach Afghanistan." Es könne nicht sein, dass ein Teil der Länder Verantwortung übernehme und der andere Teil sich weigere.

Bayern hat in diesem Jahr bis kurz vor Weihnachten insgesamt 3.211 Ausländer in ihre Heimat abgeschoben. Rund 11.700 Menschen seien bis Ende November freiwillig ausgereist, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Herrmann zog eine positive Bilanz - auch wenn die Zahl der Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.