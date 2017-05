Zeichen der Solidarität in schweren Zeiten: Die rivalisierenden Fußballklubs Manchester United und Manchester City haben zusammen eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) an die Opfer des Terroranschlags in der englischen Industriestadt gespendet. "Die roten und blauen Hälften von Manchester haben sich vereint,um die Stadt zu unterstützen, die ihnen jeweils seit mehr als 120 Jahren ein Zuhause gegeben hat und die von den tragischen Ereignissen tief betroffen ist", teilten der frisch gebackene Europa-League-Sieger United und die Citizens in einer gemeinsamen Erklärung mit.