US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder harsche Kritik an der NATO geübt. Beim Treffen in Brüssel forderte er die NATO-Partner erneut auf, die Ausgaben für Rüstung zu erhöhen.

Die Kanzlerin drohte mit dem Abzug der Bundeswehr aus Incirlik. Sie forderte die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel. Und doch kam sie ohne eine Erfolgsmeldung aus dem Krisengespräch mit dem türkischen Präsidentin Erdogan. Die EU indes hält weiter an der Kooperation mit Ankara fest.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan will im Streit um das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete offenbar nicht einlenken. Auch nach einem bilateralen Krisengespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel konnte keine Einigung verkündet werden. Man habe über "derzeitige Belastungen der deutsch-türkischen Beziehungen" gesprochen, teilte ein Sprecher der Bundesregierung am Donnerstagabend lediglich mit.

Merkel pocht auf Besuchsrecht

Dabei hatte Merkel unmittelbar vor dem Gespräch erstmals offen mit einem Abzug der Bundeswehr aus Incirlik gedroht, sollten Bundestags-Abgeordnete die Soldaten nicht besuchen dürfen. Die türkische Regierung hatte Mitgliedern des Verteidigungsausschusses einen Besuch in Incirlik verweigert, weil zuvor türkischen Soldaten in Deutschland Asyl gewährt worden war. Ankara wirft diesen Soldaten vor, in den Putschversuch vom Juli 2016 verwickelt gewesen zu sein.

Sollten Abgeordnete des Bundestags die Soldaten nicht besuchen dürfen, müsse die Bundeswehr abgezogen werden, sagte Merkel bei ihrer Ankunft beim NATO-Gipfel. Da Deutschland eine Parlamentsarmee habe, sei es unabdingbar, dass die Soldaten der Bundeswehr besucht werden könnten. "Ansonsten müssen wir Incirlik verlassen."

Ob Merkel ihre Drohung wahr macht?

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, das bilaterale Krisengespräch am Rande des NATO-Gipfels habe etwa 30 Minuten gedauert. "Die Bundeskanzlerin hat noch einmal darauf hingewiesen, dass es unabdingbar ist, dass Bundestagsabgeordnete ihre Bundeswehr im Auslandseinsatz besuchen können", hieß es in der Mitteilung der Bundesregierung. "Außerdem hat die Bundeskanzlerin sich erneut für eine rechtsstaatliche Behandlung inhaftierter deutscher Staatsbürger eingesetzt und dabei insbesondere die Freilassung von Deniz Yücel gefordert."

Die Bundeswehr hat in Incirlik Aufklärungsflugzeuge für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien stationiert. Sie könnten vielleicht auch nach Jordanien verlegt werden. An dem Einsatz in Incirlik sind rund 260 deutsche Soldaten beteiligt. Erdogan wiederum hatte sich am Mittwoch noch gelassen gegeben. "Wenn sie so etwas aber machen sollten, ist das für uns kein großes Problem. Wenn sie gehen, dann sagen wir eben "Auf Wiedersehen". Nichts weiter." Ob und wann Merkel ihre Drohung wahr macht und die Soldaten aus Incirlik wirklich abzieht, bleibt offen.

Gabriel bringt Awacs-Einsatz ins Spiel

Der deutsch-türkische Streit könnte auch Folgen für die NATO haben. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte die Drohung des Abzugs aus Incirlik vor wenigen Tagen auf deutsche Soldaten in Konya ausgeweitet. Sie beteiligen sich an NATO-Aufklärungsflügen mit Awacs-Maschinen.

Die NATO will sich künftig deutlich stärker im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) engagieren - und den Awacs-Einsatz ausweiten. Mit dem Abzug der deutschen Soldaten könnte das nun infrage stehen. Deutschland stellt nämlich rund ein Drittel der Soldaten für die Einsätze der Radaraufklärungsflugzeuge.

Tusk: Menschenrechte Mittelpunkt der Diskussion

Trotz der Spannungen in den Beziehungen zu Ankara will die Europäische Union mit der Türkei "weiter kooperieren". Beide Seiten hätten die "Notwendigkeit" zur Zusammenarbeit besprochen, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brüssel. Er habe zudem die zentrale Bedeutung der Menschenrechte hervorgehoben. An dem Treffen hatte auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilgenommen.

"Ich habe die Frage der Menschenrechte in den Mittelpunkt unserer Diskussionen gestellt", schrieb Tusk anschließend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Ankara: Beide Seiten stehen zu Flüchtlingsdeal

Juncker und Erdogan hatten anschließend ein Vier-Augen-Gespräch, wie eine Kommissionssprecherin sagte. "Dabei seien "zentrale Punkte von gegenseitigem Interesse" in einer "guten und konstruktiven Atmosphäre" besprochen worden. Die EU und die Türkei müssten und würden weiter zusammenarbeiten.Aus Kreisen der türkischen Präsidentschaft verlautete, beide Seiten hätten die "Notwendigkeit der Umsetzung" des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei betont. Außerdem sei es darum gegangen, die "Beziehungen der Türkei mit der EU wiederzubeleben" und den "Kampf gegen den Terrorismus zu verstärken".