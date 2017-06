Video "Make our planet great again"

Ob US-Präsident Trump an den menschengemachten Klimawandel glaubt? Am Tag nach dem amerikanischen Klimarückzug weichen Trumps Mitarbeiter der Frage aus, berichtet Ulf Röller aus Washington. Damit ignoriere er die Erkenntnisse der Wissenschaft.

Für ihre Ziele beim Klimaschutz und beim freien Welthandel kann Bundeskanzlerin Merkel mit der Unterstützung Mexikos rechnen. Bei einem Treffen bekräftigte Präsident Enrique Peña Nieto seine Ambitionen mit Blick auf den G20-Gipfel. US-Präsident Trump könnte die Runde in Hamburg jedoch scheitern lassen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Donald Trump indirekt zu einer Abkehr von seiner protektionistischen Handelspolitik aufgerufen. "Wir leben in einer multipolaren Welt, und wir wollen in dieser Welt auch nicht nur einseitige Kontakte, sondern wir wollen vielseitige Kontakte", sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto in Mexiko-Stadt.

Peña Nieto rechnet mit erfolgreichem G20-Gipel

"Ich glaube, dass wir alle ein Interesse haben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko vernünftig und gut miteinander zusammenarbeiten." Gleichzeitig gebe es aber gute Gründe, dass Mexiko sich auch stark für den europäischen Markt interessiere.

Hendricks in San Francisco "Wenn ich mir einen Hinweis erlauben darf: Die amerikanische Verfassung sieht zwei Amtszeiten für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten vor, also maximal acht Jahre. Das wird das Weltklima überstehen", erklärte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) mit Blick auf den angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Pariser Weltklimavertrag auf einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit) in San Francisco. Deutschland und Kalifornien wollen künftig beim Klimaschutz enger zusammenarbeiten.

Wie in Argentinien erhielt Merkel bei ihrem Besuch in Mexiko breite Unterstützung für ihre Ziele beim Klimaschutz und einem freien Welthandel. "Sie können darauf zählen, dass wir uns engagieren, um in Ihrem Sinne weiterzuarbeiten", sagte Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto nach dem Gespräch mit Merkel. Er sei sicher, dass der G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in Hamburg Anfang Juli ein Erfolg werde.

Trump will Nordamerikanisches Freihandelsabkommen neu verhandeln

Der G20-Runde droht - wenige Monate vor der Bundestagswahl im September - in Teilbereichen ein Scheitern, nachdem Trump das Ausscheiden seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt hat. Merkel sagte, sie danke Mexiko für das klare Bekenntnis zum Freihandel. "Wir alle gewinnen in einer offenen Welt."

Trump will das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) neu verhandeln und die US-Wirtschaft mit Strafzöllen vor in Mexiko produzierenden Firmen schützen. Angesichts des Drogenkriegs mit Zehntausenden Toten und Vermissten in Mexiko sagte Merkel: "Demokratie kann nur leben, wo Menschenrechte herrschen." Sie begrüße, dass die Regierung zuletzt Maßnahmen zum Schutz von Journalisten ergriffen habe. Seit Jahresbeginn wurden in Mexiko sieben Journalisten getötet.

Trump plant, an der Grenze der USA zu Mexiko eine Mauer gegen illegale Einwanderung und Drogenkriminalität zu errichten und das Bauwerk von den Mexikanern bezahlen zu lassen. Peña Nieto hatte Trump in diesem Zusammenhang Anfang des Jahres die Stirn geboten, Zahlungen abgelehnt und ein Treffen im Weißen Haus abgesagt.

Mexiko mit intensiven Beziehungen zu Deutschland

Im Vergleich zu Argentinien, wo etwa 200 deutsche Unternehmen engagiert sind, gibt es mit Mexiko wesentlich intensivere Handelsbeziehungen. Mexiko ist 2018 Partnerland der Hannover Messe, steht auf Platz 13 der Weltrangliste der Exportnationen und ist Nummer 12 unter den Importländern. Dabei ist das Land stark von den USA abhängig - etwa 80 Prozent der Exporte gehen dorthin.

Zum Abschluss ihres Besuches wird Merkel am Samstag die Feiern zum Abschluss des Deutschlandjahres in Mexiko besuchen. Unter dem Motto "Allianz für die Zukunft" gab es mehr als 1.000 Veranstaltungen mit mehr als 3,5 Millionen Besuchern. Thematische Schwerpunkte waren Wissenschaft und Kultur, Bildung, Innovation, Mobilität und Klimaschutz. Bei einer Wirtschaftsveranstaltung zur Industrie 4.0 und zur digitalen Ausbildung will die Kanzlerin eine Rede halten. Am Sonntagvormittag wird sie in Berlin zurück erwartet.