Außenminister Gabriel hat nach dem Treffen mit seinem russischen Kollegen Lawrow vor einem Wettrüsten mit Russland gewarnt. Zudem forderte er konkrete Schritte zur Abrüstung in Europa. Hintergrund ist der Streit zwischen der NATO und Russland über Truppen an der NATO-Ostgrenze.

Bundeskanzlerin Merkel will vorerst keine weiteren deutschen Soldaten nach Afghanistan schicken - auch wenn die USA dies im Rahmen der NATO fordern. Bei einem Treffen mit Generalsekretär Stoltenberg stellte sie zudem klar: Mit ihr werde es keine Rückkehr zur Wehrplicht-Armee geben.

"Was die Bundeswehr braucht, ist Berechenbarkeit in ihrer Entwicklung", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 sei eine grundsätzliche Entscheidung. "In der Kontinuität dieser Entscheidung sollten wir jetzt auch die nötigen Reformen vornehmen." Gefordert hatte die Rückkehr zur Wehrpflicht der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg. Die Aussetzung habe bewirkt, dass die Bundeswehr keinen Querschnitt der Gesellschaft mehr abbilde, sagte der Oberstleutnant der Reserve der Funke-Mediengruppe. Wehrdienstleistende seien aber "ein verlässliches Frühwarnsystem", um Extremismus zu erkennen, erklärte er mit Blick auf den Fall Franco A..

Entscheidung vertagt auf NATO-Gipfel

Trotz Rufen nach einer stärkeren NATO-Präsenz in Afghanistan will Merkel vorerst keine weiteren deutschen Soldaten an den Hindukusch schicken. "Ich glaube nicht, dass wir sozusagen an erster Stelle stehen, wenn es darum geht, unsere Kapazitäten dort zu erhöhen", sagte Merkel nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Berlin. Sie habe dazu "keine konkreten Pläne". Die Kanzlerin zeigte sich offen für Diskussionen über eine mögliche Einbindung der NATO in den Kampf gegen die Terrormiliz IS im Irak und in Syrien.

Sie habe Stoltenberg ermutigt, Gespräche darüber weiterzuführen, sagte Merkel. Vielleicht könnten diese schon beim ersten NATO-Gipfel mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump am 25. Mai abgeschlossen werden. Eine mögliche NATO-Beteiligung würde aber nicht bedeuten, dass irgendeine militärische Aktivität Deutschlands erweitert würde, sagte Merkel. Das habe sie "sehr deutlich gemacht".

Stoltenberg: Nur Ausbildungshilfe

Bislang hatte sich die Bundesregierung strikt gegen eine Beteiligung der NATO ausgesprochen, die von den USA ins Gespräch gebracht wurde. Als Grund wurde genannt, dass dies Konflikte der Region verschärfen könnte. An der Anti-IS-Koalition sind die Mitgliedstaaten der NATO beteiligt, nicht aber das Bündnis an sich. Stoltenberg betonte: "Niemand hat darum gebeten, dass die NATO nun eine Kampfrolle - weder im Irak noch in Syrien - übernimmt." Es gehe um Ausbildungshilfe.

Mit Blick auf Afghanistan sehen sich die NATO-Staaten mit Forderungen von Militärs nach zusätzlichen Truppen konfrontiert. Hintergrund ist das Erstarken der radikalislamischen Taliban. Deutschland beteiligte sich zuletzt mit 960 Bundeswehrsoldaten, das noch bis Ende des Jahres laufende Bundestagsmandat erlaubt bis zu 980. Die meisten verwalten das große NATO-Lager in Nordafghanistan. Andere arbeiten als Berater der afghanischen Armee. Stoltenberg unterstrich, "dass es nicht darum geht, dass man zu einem Kampfeinsatz zurückkehren würde".

Wagenknecht: Deutsche Aufrüstung gefährdet Frieden

Merkel bekannte sich für "die gesamte Bundesregierung" abermals zu dem NATO-Beschluss aus dem Jahr 2014, der nach deutscher Interpretation vorsieht, sich mit den Verteidigungsausgaben bis 2024 auf den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen. Sie begrüßte, dass Stoltenberg hierbei nicht nur den entsprechenden Etat betrachte, sondern etwa auch die Beteiligung an NATO-Missionen. Unter anderem in Afghanistan oder mit einer Präsenz in Litauen zeige Deutschland, "dass wir nicht nur Worte machen, sondern auch Taten folgen lassen".

Linke-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht warf der Kanzlerin vor, den Frieden in Europa durch deutsche Aufrüstungsbemühungen und einen Aufmarsch der Bundeswehr an der Grenze zu Russland zu gefährden. "Zudem legt sie durch die deutliche Steigerung der Rüstungsausgaben die Axt an die Fundamente des Sozialstaats in Deutschland", sagt Wagenknecht.