Deutschland präsentiert sich beim Jandriyah-Kulturfestival in Riad mit seinen erfolgreichen Wirtschaftmarken und ein bisschen Kultur. Wir sprechen mit dem Islamwissenschaftler Stefan Weidner.

Drei Anschläge haben Saudi-Arabien zum Ende des Ramadan schwer getroffen. Der Letzte fand in der Nähe der Prophetenmoschee in Medina statt, die nach Mekka als zweitheiligste Stätte aller Moslems gilt.

von Mathis Feldhoff, Dschidda

Ein Land im Umbruch, ein Land voller Widersprüche: Der Besuch von Kanzlerin Merkel in Saudi-Arabien steht zwar im Zeichen der G20-Präsidentschaft, wird aber von Riads Rolle im Jemen-Bürgerkrieg überschattet. Die Kanzlerin will die Saudis zum Frieden zwingen.

Mit großer Sorge schaut Bundeskanzlerin Merkel auf das, was sich im Jemen abspielt. Fast täglich gibt es neue Eskalationen im Konflikt zwischen der Regierung in Aden und den Huthi-Rebellen - massiv befeuert von Saudi-Arabien auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite.

Saudis schrecken vor Gewalt nicht zurück

Vor zwei Jahren hatte Saudi-Arabien begonnen, zugunsten der jemenitischen Regierung aktiv in den Konflikt einzugreifen. Seitdem fliegt die saudische Luftwaffe Angriffe auf Rebellenstellungen im Norden Jemens.Zivilisten als Opfer gehören dabei zur Tagesordnung. "Wir setzen auf den von den UN geführten Prozess einer diplomatischen Lösung. Wir glauben nicht, dass es eine militärische Lösung geben kann", sagte Merkel nach ihren Gesprächen beim saudischen König. Ob sie damit viel erreicht hat, lässt sie offen.

Der Bürgerkrieg im Jemen droht zum offenen Schlagabtausch zwischen den beiden regionalen Großmächten zu werden - und zu eskalieren. Insbesondere die angekündigte Offensive der saudischen und jemenitischen Streitkräfte auf die Hafenstadt Hudaida macht der Kanzlerin Sorgen - noch werden über den Hafen die gesamten Hilfslieferungen der UN zur Versorgung der Bevölkerung abgewickelt.

Sollte Hudaida zusammenbrechen, käme es endgültig zu einer Katastrophe. Sollte es so weit kommen, wäre Saudi-Arabien mit verantwortlich - so der Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Sebastian Sons: "Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren unter dem neuen König Salman eine deutlich proaktiveren Kurs eingeschlagen, der auch nicht davor zurückschreckt militärische Gewalt einzusetzen."

Streit um deutsche Rüstungsexporte

Merkel ist sich darüber im Klaren, dass ihre Stimme allein bei König Salman nur wenig zählt. Deshalb hat sie sich im Vorfeld ihrer Visite eng abgestimmt - mit US-Präsident Donald Trump und mit UN-Generalsekretär António Guterres. Nach dem einfachen Motto: steter Tropfen höhlt den Stein.

Das gemeinsame Ziel lautet: Saudi-Arabien und der Iran sollen endlich dem Friedensplan der Vereinten Nationen zustimmen, der jetzt seit fast einem Jahr auf dem Tisch liegt. Danach soll die Macht im Jemen zwischen Rebellen und Regierung künftig geteilt werden. Die jemenitische Regierung hatte diesen Plan im letzten Jahr abgelehnt - denn er bevorzuge die Rebellen.

Sinkender Ölpreis: Saudi-Arabien unter Druck

Das Verhältnis zu Saudi-Arabien ist schon lange kompliziert. Die mangelnde Rücksicht auf Menschen- und Freiheitsrechte, die inhaftierten Journalisten, die fehlende Opposition - all das führt zu massiver Kritik in Deutschland. Dass Saudi-Arabien dann auch noch ein gern gesehener Kunde der Rüstungsindustrie ist, macht die Sache noch schlimmer.

Der von der Bundesregierung gestoppte Deal über eine Kleinwaffenfabrik von "Heckler & Koch" für Saudi-Arabien hat zu massiven Verstimmungen geführt. Aus der deutschen Regierung war zu hören, dass man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten musste, um nicht völlig als unsicherer Vertragspartner dazustehen.

Ein Eindruck, den auch führende deutsche Industrievertreter bestätigen. Ob Saudi-Arabien tatsächlich künftig auf den Kauf deutscher Waffensysteme verzichten wird, wie der saudische Vize-Wirtschaftsminister im Interview mit "Spiegel Online" ankündigt, wäre zwar eine mächtige Drohung - aber eine Bestätigung dafür gab es bisher nicht.

Eigentlich standen Themen zur G20-Präsidentschaft auf Merkels Agenda. Dass diese in den Hintergrund geraten, nimmt die Kanzlerin in Kauf. Aufmerksam beobachtet Merkel, wie dramatisch sich derzeit die Lage am Golf verändert. Der Ölstaat Saudi-Arabien muss sich verwandeln.

Wandel des Frauenbildes

Der neue König Salman, der erst seit gut zwei Jahren im Amt ist, hat mit dem Ölpreisverfall die Reformagenda "Vision 2030" aufgelegt, die die Einnahmen aus dem Ölgeschäft als sprudelnde Einnahmequelle des Regierungshaushaltes zurückdrängen soll. Die saudische Gesellschaft muss sich daran gewöhnen, dass Subventionen zurückgefahren werden und künftig sogar eine Umsatzsteuer fällig ist.

Auch die Rolle der Frauen soll eine deutlich andere werden. Noch spricht zwar keiner davon, dass Frauen das Autofahren erlaubt werden soll, aber immerhin sollen 30 Prozent der Frauen bis zum Jahr 2030 einer Arbeit nachgehen. Außerdem gibt es neuerdings Kinos und Unterhaltungstheater: eine kleine Sensation in einem Land, das aufgrund seiner Traditionen mit den Errungenschaften der westlichen Welt nicht zu vergleichen ist.

