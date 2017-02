Scharfe Kritik noch vor kurzem von CSU-Chef Seehofer an der Kanzlerin und ihrem Flüchtlingskurs. Angesichts steigender Umfragewerte der SPD, wollen CDU und CSU jetzt jedoch Geschlossenheit in ihrer Wahlstrategie zeigen.

von Mathis Feldhoff

Auf ihrer Klausursitzung in München haben die Führungsgremien von CDU und CSU Angela Merkel zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausgerufen. Danach stellten Merkel und Seehofer erste Eckpunkte eines Wahlprogramms vor. Das umstrittene Thema Obergrenze klammerten die Unions-Spitzen aber aus.

Es gab am Ende keine Zweifel mehr, dass Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel die gemeinsame Spitzenkandidatin der Union ist. So hatte es Horst Seehofer vor einer Woche angekündigt und so kommt es dann auch. "Die Gemeinsamkeiten sind so stark und groß, dass wir gemeinsam Wahlkampf für Angela Merkel führen können", sagt der CSU-Chef auf der gemeinsamen Pressekonferenz. Als Begründung nennt Seehofer die gute wirtschaftliche Lage Deutschlands und die zunehmende Unwucht, in der sich die Welt befinde. Dass es bei der CSU-Basis vielfach Skepsis gegenüber der Kandidatin Merkel gibt, wischt Seehofer vom Tisch. Er habe sich gerade heute nochmal "in der Landesleitung nach der Lage erkundigt" und könne sagen, dass die Unterstützung für Merkel Auffassung der gesamten CSU sei.

Wahlprogramm bis zum Frühsommer

Das Wahlprogramm der beiden Schwesterparteien wird noch etwas auf sich warten lassen. Die beiden Generalsekretäre, Peter Tauber (CDU) und Andreas Scheuer (CSU), haben jetzt den Auftrag, zusammen mit Experten einen gemeinsamen Entwurf bis zum Frühsommer vorzulegen. Die bekannten Streitpunkte - wie die umstrittene Obergrenze für Flüchtlinge - hatten beide Parteien während der zweitägigen Beratungen ausgeblendet. "Wir sind zwei unterschiedliche Parteien mit vielen gemeinsamen und manchen unterschiedlichen Positionen. Aber immer sind wir eine gemeinsame Union", heißt es in der gemeinsamen Erklärung zum Abschluss.

ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff, zurzeit München.

Quelle: ZDF

"Wir respektieren das, aber wir haben das auch nicht zugekleistert", sagt Merkel auf die Frage, wie die CDU mit den Differenzen umgehen werde. Zur Obergrenze erklärt sie: "Ich habe nicht die Absicht, hier die Position zu ändern." Seehofer kündigt an, dass abweichende Programmpunkte dann Eingang in den sogenannten Bayernplan finden werden - quasi das CSU-Programm zur Bundestagswahl. Dazu gehöre auch die Forderung nach Volksbefragungen. Einen solchen Bayernplan hatte die CSU auch zur Wahl 2013 vorgelegt. In dem war unter anderem die Forderung nach einer Pkw-Maut für Ausländer enthalten. Die steht heute bekanntlich als Infrastrukturabgabe im Gesetzblatt.

Die Unterschiede liegen im Detail

Als gemeinsame Schwerpunkte verkünden Merkel und Seehofer die innere Sicherheit, die Außen- und Sicherheitspolitik, die Alterssicherung und die Familienpolitik sowie die Herausforderungen der Digitalisierung. Alles keine überraschenden Politikfelder - allerdings liegen die Probleme im Detail.

Während man bei der Innenpolitik nahezu geschlossen auftritt, ist das in anderen Bereichen höchst unterschiedlich. Bei der Rentenpolitik setzt die CSU auf eine weitere Erhöhung der Mütterrente, was die CDU genauso vehement ablehnt. Bei der Sicherheitspolitik hat Seehofer mehrfach eine Normalisierung des Verhältnisses zu Russland angemahnt - etwas, was in Merkels Welt nicht wirklich vorkommt. Und dass Seehofer letzte Woche dann auch noch den Politikstil von Donald Trump lobte, führt in der CDU nur zu Kopfschütteln. Seehofer verteidigte seine Einlassungen mit dem Hinweis, er "habe ausdrücklich gesagt, das sei keine Zustimmung zu den politischen Entscheidungen" der Trump-Administration.

Das Merkelsche Lieblingsthema Digitalisierung findet zwar auch die CSU wichtig, aber auch völlig ungeeignet für den Wahlkampf. "Wenn wir damit dem BMW-Arbeiter kommen, fängt der an zu gähnen", kommentiert ein führender CSU-Mann die Merkel-Strategie. Die Botschaft dahinter ist eindeutig - die CDU kümmere sich um Themen, die gar keine sind.

Kein Kommentar zu Schulz

Der Hype um Martin Schulz, den Kanzlerkandidaten der SPD, macht die Unions-Granden erkennbar nervös. In einer Umfrage der "Bild"-Zeitung überholt die SPD die Union erstmals bei der Sonntagsfrage. Intern hat sich die Unionsspitze darauf verständigt, das derzeitige Umfragehoch möglichst nicht zu kommentieren. "Ich habe bei jeder Bundestagswahl meine Herausforderer ernst genommen und Respekt gezollt", sagt Merkel knapp zu ihrem Konkurrenten Schulz. Und zur Performance der eigenen Parteien fügt sie hinzu: "Gemeinsamkeit ist ein hohes Gut, deshalb haben wir schon gesehen, dass wir an dem Thema arbeiten müssen. Das haben wir ja getan."

Am Ende halten Merkel und Seehofer auch gemeinsame Auftritte im Wahlkampf für möglich. "Ich schließe das nicht aus", sagt Merkel. Seehofer antwortet: "Ich will das ausdrücklich annehmen." Und lädt Merkel gleich vor den versammelten Pressevertretern nach München, Nürnberg "und diverse andere bayerische Städte" ein. Gemeinsam versuchen CDU und CSU an diesem Montagmittag, Zuversicht zu verbreiten. "Wir wollen gewinnen, wir werden gewinnen", sagt Seehofer.