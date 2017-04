Nach der Gesprächsabsage Netanjahus an Außenminister Gabriel, gehen die Reaktionen stark auseinander. In Deutschland hat Gabriel politisch volle Rückendeckung, in Israel wird Netanjahu teils für seine Entscheidung kritisiert, teils stark gelobt.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hat das Treffen von Außenminister Gabriel (SPD) mit regierungskritischen Gruppen in Israel verteidigt. Dies müsse möglich sein, sagte ihr Sprecher Steffen Seibert. Auch die Kanzlerin treffe sich auf Reisen regelmäßig mit Vertretern der Zivilgesellschaft.

"Wir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, in einem demokratischen Land auch kritische Nichtregierungsorganisationen zu treffen, ohne dass das solche Folgen hat", sagte Seibert. Die Bundeskanzlerin sehe es als "bedauerlich an", dass das Gespräch mit Netanjahu ausgefallen sei. Seibert betonte: "All das ändert ja nichts an der überragenden Bedeutung unserer Beziehungen zu Israel."

Gabriel: Gutes Verhältnis zu Israel wird sich nicht ändern

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte ein geplantes Treffen mit Gabriel am Dienstag kurzfristig platzen lassen. Grund war eine Diskussionsrunde des Ministers mit Vertretern von Gruppen wie Breaking the Silence (Das Schweigen brechen), die Israels Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten kritisieren.

Gabriel selbst kommentierte den ersten diplomatischen Eklat seiner erst dreimonatigen Amtszeit gelassen. "Mein Verhältnis zu Israel und das Verhältnis Deutschlands zu Israel wird sich jetzt in keiner Weise dadurch ändern", sagte er.

Dennoch tragen beide Regierungen ihren Disput öffentlich aus: Die Bundesregierung hatte ein israelisches Gesetz zur Legalisierung jüdischer Siedlerwohnungen auf palästinensischem Gebiet nach der Verabschiedung im Februar ungewöhnlich scharf kritisiert. Danach verschob Bundeskanzlerin Merkel die für Mai geplanten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Es gibt Spekulationen, dass der jetzige Eklat eine Retourkutsche ist.

Vom 6. bis 9. Mai wird nun Bundespräsident Steinmeier nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete reisen. Er will dort die Präsidenten Reuven Rivlin und Mahmud Abbas treffen. Und er will - wie Gabriel - mit "Vertretern der Zivilgesellschaft" reden. Beabachter halten es für unwahrscheinlich, dass Steinmeier wie der Außenminister die Netanjahu-kritischen Organisationen Breaking the Silence und Betselem besucht.