Beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in Saudi-Arabien sind mehrere Abkommen unterzeichnet worden. Merkel mahnt die Menschenrechtslage im Land an, sieht indessen aber Chancen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

von Mathis Feldhoff, Abu Dhabi

Es ist wie der Besuch bei einem Freund. So klingt es jedenfalls, wenn Angela Merkel über Scheich Mohammed Al Nahyan redet, den Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Prinz ist für sie eine Art Seismograph der Region, den sie fragt, wenn sie eine Einschätzung braucht.

Es ist irgendwie eine ganz typische Merkel-Visite in Abu Dhabi. Knapp drei Stunden macht sie Station in dem kleinen Emirat. Ein Gegenbesuch, eine Höflichkeitsvisite, nachdem Prinz Mohammed erst vor kurzem in Berlin war. Der Kronprinz gilt als ihr Vertrauter in der Region, den sie schätzt und nicht selten um Rat fragt. Heute in Abu Dhabi gibt es ein Mittagessen, ein paar Kinder der Deutschen Internationalen Schule mit Fähnchen sind gekommen. Und es gibt ein kurzes Statement der Kanzlerin.

Mathis Feldhoff, ZDF-Hauptstadtstudio.

Quelle: ZDF

Bei aller Nähe zu Merkel - eine direkte Begegnung mit der Presse - womöglich sogar mit kritischen Fragen - sind nicht so beliebt bei dem Herrscher am Golf. Und so muss Angela Merkel alleine die strategische Bedeutung der Beziehungen zu den Emiraten betonen. Gerade mit Blick auf die Krisenregion Syrien sagt sie: "Das ist nicht nur die Nachbarschaft von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), sondern auch von Zypern und damit die Nachbarschaft des Schengenraums."

Emirate mischen im Jemen und in Libyen mit

Merkel kommt vor allem mit Fragen. Wie geht es weiter im Jemen und in Syrien, welche Chancen eröffnen sich in Libyen, wie ist die Haltung des Golf-Kooperationsrates zu einem Freihandelsabkommen mit der EU? Anders als auf ihrer gestrigen Station Saudi-Arabien erhofft sie sich auch ein paar Antworten. Auch die Emirate sind militärisch massiv an den Luftschlägen im Jemen beteiligt. Gemeinsam mit den Saudis haben sie dabei die Angst vor mehr Einfluss der Iraner direkt in Region.

Ähnlich sieht es in Libyen aus. Dort engagieren sich die Emirate nicht wie Deutschland auf der Seite der Einheitsregierung, sondern unterstützen andere Kräfte im Land. Die libysche Einheitsregierung, die in Wahrheit nur kleinere Teile des Landes kontrolliert, gilt am Golf als katarisch-türkische Verschwörung, die am Ende nur den Muslim-Brüdern und dem IS nütze.

Was für westliche Diplomaten und Beobachter wie eine krude Verschwörungstheorie klingt, gilt bei Saudis und Emiratis als reale Bedrohung. Eine Bedrohung, die Merkel wahrnimmt, auch wenn sie längst nicht alle Befürchtungen teilt. Wie groß diese Angst vor dem Einfluss der Islamisten in der Region ist, zeigen die Milliarden-Investitionen der Emirate in Ägypten.

Botschafter warnt vor Imamen

Dass Ägypten inzwischen immer mehr in eine Militärdiktatur abgleitet, ist den Scheichs am Golf dabei egal. Nichts wäre schlimmer als ein Wiedererstarken der Muslim-Brüder oder des Islamischen Staates. Und so beobachten sie, mit kaum verhohlener Fassungslosigkeit, wie die Europäische Union Millionen muslimischer Flüchtlinge aufnimmt, ohne sich zu fragen, was die wohl denken.

Der Botschafter der Emirate in Deutschland, Ali Abdullah al-Ahmed, gab dann auch der Kanzlerin vor ihrem Besuch den guten Rat: "Es ist sehr wichtig, dass man darauf achtet, welche Art von Botschaft Prediger in der Moschee in Europa an die Einwanderer weitergeben." Ganz nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mahnt der Botschafter: "Als die Kanzlerin während der Krise 2015 sagte, 'wir heißen sie willkommen', ohne irgendwelche Zahlen zu nennen, dachte ich, dass dies als eine noble Geste in die Geschichtsbücher eingehen wird, eine humanitäre Geste."

Merkel will Handel verstärken

Erst später hätten sich die Menschen gefragt: "Kann unsere Gesellschaft die Ankunft all dieser Menschen verdauen, und was sind die Risiken? Wird es ein Sicherheitsproblem geben?" Das dürfe aber nicht als eine Absage an die Aufnahme von Flüchtlingen verstanden werden, so wie es den Golfstaaten vorgeworfen wird. Aber Fehler wie in Europa werde man am Golf nicht machen.

Allein die Emirate hätten aber 275.000 Syrer aufgenommen und würden noch weitere 15.000 in den nächsten drei Jahren aufnehmen, so Botschafter a-Ahmed. Und das bei einer Bevölkerung von gut neun Millionen Menschen.

Neben den politischen Gesprächen sind vor allem die wirtschaftlichen Kontakte von enormer Bedeutung. Die Wirtschaftsbosse, die die Kanzlerin begleiten, unterzeichnen zum Teil millionenschwere Abkommen. Siemens-Chef Joe Kaeser kündigte gegenüber dem ZDF eine 100-Millionen-Spende zur Forschungsförderung an. Damit soll jungen Ingenieuren ermöglicht werden, an internationalen Universitäten Produktionssimulationen zu erforschen.

Etwas, was im eigenen Land aufgrund fehlender Produktionsstandorte gar nicht möglich ist. Gleichzeitig wird Siemens einen Milliarden-Auftrag über die logistische Vernetzung der Häfen und Flughäfen der VAE unterzeichnen. Die Emirate besitzen mit der Hafengesellschaft von Dubai die Mehrheitsbeteiligungen an 25 der 27 größten Häfen der Welt. Und in Abu Dhabi und Dubai stehen schon jetzt Großflughäfen, deren Wachstumsgrenze schier unendlich scheint.

"Auch dieses Land arbeitet daran, von der unglaublichen Abhängigkeit vom Öl wegzukommen", beschreibt die Kanzlerin den Prozess, der die Gesellschaften am Golf langfristig enorm verändern werde. In den VAE sei dieser bereits viel weiter als etwa im Nachbarland Saudi-Arabien.

Freihandel zwischen Golfstaaten und EU?

Auch deshalb wirbt Merkel bei ihren Gesprächen mit Kronprinz Mohammed darum, dass endlich Bewegung in die Gespräche um ein Freihandelsabkommen zwischen dem Golfkooperationsrat und der EU kommt. Erst kürzlich hatten die Europäer die Forderung akzeptiert, eine Ausfuhrsteuer für Produkte vom Golf zu akzeptieren - jedenfalls, wenn ein schrittweiser Abbau fest vereinbart wird

