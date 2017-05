Berlin will Macron unterstützen - aber wie?

Nach Präsidentenwahl in Frankreich

Die Politik der letzten Jahre sei gescheitert, Frankreich müsse jetzt aufholen. "Ich hoffe, dass Macron den Schwung von den Wählern nutzt, um Frankreich fit zu machen", so Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei.

Die Bundesregierung ist nach Macrons Wahlsieg erleichtert - und kündigt an, Frankreichs künftigen Präsidenten unterstützen zu wollen. Während Kanzlerin Merkel sich bei der Frage nach konkreten Maßnahmen zurückhält, hat Außenminister Gabriel schon ein paar Vorschläge für die Wirtschaftspolitik.

Angela Merkel (CDU) setzt auf eine enge Kooperation mit dem künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Ich sehe der Zusammenarbeit mit Freude entgegen", sagte Merkel am Montag in Berlin. "Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir gut zusammenarbeiten werden."

Bei der Frage nach deutscher Unterstützung für die neue französische Regierung hielt sich Merkel allerdings zurück. Auch sie wolle helfen, dass die Arbeitslosigkeit in Frankreich sinke, gerade auch für junge Menschen. Zuerst wolle sie aber abwarten, was der neue Präsident an Wünschen und Vorstellungen äußere, um dann zu sehen, wo es Gemeinsamkeiten gebe.

Merkel sieht Macron als Hoffnungsträger

"Was Frankreich braucht, das sind Ergebnisse", sagte Merkel. Von der künftigen Regierung in Paris würden Resultate erwartet, was die Wirtschaftskraft, die Arbeitslosigkeit und die Integration angehe. Die Bundesregierung sei immer bereit zur Unterstützung an dieser Stelle. Das sei nichts Neues. Deutsche Unterstützung könne französische Politik aber nicht ersetzen.

Die von Macron favorisierten Eurobonds will Merkel nicht. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, dass die ablehnende Haltung der Bundesregierung zu den Anleihen, für die mehrere EU-Staaten haften, weiterhin bestehe.

Der Sozialliberale Macron hatte am Sonntag klar gegen die EU-feindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. Merkel sagte, sie habe sich sehr über den "großartigen" Wahlsieg gefreut. "Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von Franzosen - auch von vielen Menschen in Deutschland und ganz Europa." Deutschland und Frankreich seien einander schicksalhaft verbunden und stünden vor gemeinsamen Herausforderungen, um die EU in eine gute Zukunft zu führen.

Gabriel will Investitionsfonds - Schäuble zurückhaltend

Etwas offener in wirtschaftspolitischen Fragen äußerte sich Außenminister Sigmar Gabriel (SPD): "Wir sollten als Deutsche jetzt gemeinsam mit den Franzosen an einem deutsch-französischen Investitionsfonds arbeiten", erklärte er. Deutschland und die EU müssten alles dafür tun, dass Macrons Politik Erfolg hat. Das schließt nach seiner Ansicht auch mehr Investitionen ein. Er habe Kanzlerin Angela Merkel einmal gefragt, was für Deutschland teurer sei: Ein um 0,5 Prozent höheres Defizit Frankreichs oder eine Präsidentin Le Pen.

Um über Details oder Summen zu sprechen, sei es aber noch zu früh, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer. Es dürfe zwar keine Zeit verloren werden, da Deutschland Frankreich als starken Partner in Europa brauche. Zunächst müsse Macron aber seine konkreten Vorschläge der französischen Öffentlichkeit präsentieren. Eine Sprecherin von Wolfgang Schäubles (CDU) Finanzministeriums betonte, beim Vorstoß für einen Investitionsfonds handele sich um eine "Initiative des Außenministers".

Macron hatte im Wahlkampf erklärt, er wolle die Staatsquote verringern. Gleichzeitig kündigte er ein milliardenschweres Investitionsprogramm an.