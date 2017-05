Bild Bundeswehr in Incirlik

Außenminister Gabriel setzt im Streit mit der Türkei über das Besuchsverbot für Abgeordnete auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik auf die Hilfe der USA. Der SPD-Politiker bat US-Außenminister Tillerson in Washington, auf den gemeinsamen Nato-Partner einzuwirken.

Am Mittwoch tagt der Verteidigungsausschuss in Berlin. Auf der Tagesordnung stehen die Durchsuchungsergebnisse von Bundeswehrkasernen und das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem NATO-Stützpunkt in Incirlik. Andreas Künast aus Berlin.

Bundeskanzlerin Merkel und die Unions-Bundestagsfraktion haben eine Entscheidung über den Abzug der Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik noch in dieser Woche abgelehnt. "Jetzt sollen noch einmal Gespräche geführt werden", so Merkel. Die SPD drängt bei dem Thema unterdessen zur Eile.

Die Unions-Fraktion sei der Meinung, dass mit Blick auf die Gespräche des deutschen und türkischen Außenministers noch keine Entscheidung getroffen werden solle, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Während der nächsten Sitzungswochen" werde entschieden, wie es mit Incirlik weitergeht, so Merkel. Die nächste Sitzungswoche des Bundestags beginnt am 19. Juni.

Union sieht keinen Zeitdruck

Ähnlich hatten sich zuvor bereits der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, und die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt geäußert. "Wir wollen auch dem deutschen Außenminister nicht in den Rücken fallen, der gesagt hat, er wolle einen letzten Verhandlungsversuch unternehmen." Man könne auch in der nächsten Sitzungswoche eine Entscheidung treffen, falls dies nötig sei.

Auch die Union poche auf das Besuchsrecht der Parlamentarier bei den Soldaten als Voraussetzung für die weitere Stationierung in der Türkei, betonte Grosse-Brömer. Nur bestehe kein Zeitdruck, weil der Abzug ohnehin "Wochen und Monate" dauern würde.

Von der Luftwaffenbasis aus gegen den IS

Merkel betonte, es sei für sie "völlig unbestritten, dass der Zugang unserer Parlamentarier zu unseren Soldaten in der Türkei gewährleistet werden muss". Die Kanzlerin hatte am Rande des Nato-Gipfels dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit dem Abzug der deutschen Soldaten gedroht, sollte das Besuchsrecht nicht gewährt werden.

Von der Luftwaffenbasis aus beteiligt sich die Bundeswehr mit Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeugen am Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak.

SPD: Zeit für ein Signal an die Türkei

Die SPD drängt bei dem Thema zur Eile. Die Fraktion will einen Beschluss zum Abzug aus Incirlik fassen. Am Montag hatte der SPD-Fraktionsvorstand getagt. Dabei sei es einhellige Meinung gewesen, dass es Zeit für ein klares Signal an Präsident Erdogan sei, hieß es später von Teilnehmern.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte der "Passauer Neuen Presse": "Wir plädieren für einen Abzug aus Incirlik. Die Verteidigungsministerin muss jetzt schnell Klarheit über den zukünftigen Stationierungsort der Bundeswehr schaffen." Bundeskanzlerin Merkel sei mit ihrem Versuch gescheitert, beim türkischen Präsidenten das Besuchsrecht für den Bundestag durchzusetzen, sagte der SPD-Fraktionschef weiter.