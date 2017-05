Video Kurden-Demo in Frankfurt

Video Festnahmen in der Türkei

Scharfe Reaktionen auf den Wahlausgang in Den Haag kommen aus der Türkei. Erdogan bezichtigt Europa, „einen Kampf Kreuz gegen Halbmond“ angefangen zu haben. Eine geplante Kundgebung von Erdogans Partei wurde von der Stadt Hannover abgesagt.

Etwa 30 Tausend Kurden sind am Samstag in Frankfurt für Demokratie und Freiheit auf die Straßen gegangen. Zentrale Themen der Demonstration waren die innenpolitische Entwicklung in der Türkei und das bevorstehende Referendum über eine Verfassungsänderung.

Bei einer Operation gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung innerhalb der Polizei sind mehr als 1.000 Verdächtige festgenommen worden. Die Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Putschversuch vom Juli verantwortlich.

Klar in der Kritik, aber auch klug im Handeln - das sind Prämissen der Bundeskanzlerin im Umgang mit der Türkei. Vorwürfe, durch das Flüchtlingsabkommen mit Ankara erpressbar zu sein, weist Merkel zurück. Gleichzeitig warnt sie die Türkei vor einer Wiedereinführung der Todesstrafe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen Kritik verteidigt, wegen des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei erpressbar zu sein. Sie sei "als Bundeskanzlerin völlig frei, das, was wir an bedenklichen Entwicklungen in der Türkei beobachten, auch klar auszusprechen", sagte Merkel dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Dies gelte "nicht nur öffentlich, sondern vor allem auch im direkten Gespräch mit der türkischen Regierung".

Überdies liege das EU-Türkei-Abkommen auch im Interesse der Türkei, weil damit kriminelle Schleuserstrukturen an der türkischen Küste bekämpft würden. Die Schleuser könnten nun "bei weitem nicht mehr so agieren" wie bisher, sagte Merkel. Da die Türkei drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen habe, sei es "ganz richtig, dass die EU jetzt finanziell dabei Hilfe leistet", wie es das Abkommen vorsehe.

Rote Linie Todesstrafe

Mit Blick auf das erfolgreiche Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems sprach sich Merkel für einen ausgewogenen Umgang mit der Türkei aus. "Wir müssen klar sein in unserer Kritik, keine Frage, und genauso müssen wir auch klug sein, denn ein gutes Verhältnis zur Türkei liegt in unserem eigenen Interesse", sagte sie. Die Wiedereinführung der Todesstrafe würde allerdings den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei "die Grundlage entziehen".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach dem Sieg beim Referendum angekündigt, das Thema Todesstrafe wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Eine Wiedereinführung gilt in der EU allerdings als rote Linie, die nicht überschritten werden darf.

Erdogan droht EU

Sie betonte, das Präsidialsystem habe bei den in Deutschland lebenden Türkischstämmigen keine Mehrheit gehabt. "Weniger als die Hälfte der wahlberechtigten Türkischstämmigen hat in Deutschland abgestimmt, und von denen haben dann zwei Drittel mit Ja gestimmt. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Türkischstämmigen ist das jedenfalls nicht", sagte sie.

Die Türken hatten am 16. April in einem Referendum für die Einführung des Präsidialsystems gestimmt, dass die Machtbefugnisse von Staatschef Recep Tayyip Erdogan erheblich ausweitet.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Dienstag gedroht, sein Land werde der Europäischen Union den Rücken kehren, wenn keine neuen Kapitel im EU-Beitrittsprozess eröffnet werden. Außenminister Mevlüt Cavusoglu kündigte zugleich einen "großen Gipfel" mit der EU an, der beim NATO-Gipfel Ende Mai verabredet werden solle.