Trump wies Streeps Darstellung zurück. "Ich habe nie einen körperlich behinderten Reporter 'nachgeäfft' (würde das nie tun)", schrieb er am Montag auf Twitter. Er habe nur das "katzbucklige" Verhalten des damaligen "Washington Post"-Reporters Serge Kovaleski in einer Diskussion um dessen Artikel zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zeigen wollen. Der künftige US-Präsident bezeichnete die dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin Streep als "eine der überbewertesten Schauspielerinnen in Hollywood". Sie sei eine "Dienerin" von Trumps früherer Konkurrentin Hillary Clinton, die "in großem Stil verloren" habe.

Der eindrücklichste Auftritt des Jahres sei für sie nicht in einem Film gewesen, sondern ein Wahlkampfauftritt Trumps, bei dem er mit zuckenden Armen die Gelenksteife eines körperlich behinderten Reporters nachzuahmen schien. "Es hat mein Herz gebrochen, als ich es gesehen habe, und ich kann es noch immer nicht aus meinem Kopf bekommen. (...) Dieser Instinkt, andere zu demütigen - wenn es von jemandem in der Öffentlichkeit vorgemacht wird, von jemand Mächtigem - zieht sich in den Alltag von uns allen." Schließlich gebe das anderen Menschen vermeintlich die Erlaubnis, dasselbe zu tun: "Respektlosigkeit lädt zu Respektlosigkeit ein, Gewalt animiert zu Gewalt."

Die Galagäste im Saal hatten Streeps Rede gebannt zugehört. Viele reagierten sichtlich gerührt, einige hatten Tränen in den Augen. Auch beim Kurznachrichtendienst Twitter lobten viele Streeps Auftritt: "Ein überwältigender Moment, wie wir ihn selten im Fernsehen sehen", schrieb etwa Regisseur Michael Moore über Streeps "leidenschaftliche Golden-Globe-Rede". Schauspielerin Julianne Moore verwies auf das Streep-Zitat "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle" - und ergänzte: "Danke #MerylStreep". Ihre Kollegin Juliette Lewis twitterte: "Meryl Streep sagt alles, was gesagt werden muss auf sehr profunde und elegante Weise." Danny Glover twitterte: "Ich kann immer darauf setzen, dass Meryl etwas Signifikantes sagt."

Auch in einem Telefoninterview der "New York Times" äußerte sich Trump. Er sei von Streeps Kritik "nicht überrascht", sagte er und bezeichnete sie als "eine Hillary-Freundin". Er habe die Verleihung der Golden Globes zwar nicht gesehen. Er sei aber schon früher von "liberalen Filmleuten" attackiert worden.

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Sieben Golden Globes für "La La Land"

Über Preise konnte sich auch die Crew hinter "La La Land" freuen - der Film siegte in sieben Kategorien. Der Musical-Film gewann in allen Kategorien, in denen er nominiert worden war: Bester Film - Musical oder Komödie, beste Darstellerin (Emma Stone), bester Darsteller (Ryan Gosling) und bester Regisseur (Damien Chazelle). Chazelle konnte sich zudem über die Auszeichnung bestes Drehbuch freuen. Die Preise für den besten Soundtrack und den besten Song verbuchte der Film ebenfalls für sich. Fast klein schien im Vergleich da der Sieg von "Moonlight" in der Kategorie bestes Drama.

Der britische Schauspieler Hugh Laurie wurde für seine Nebenrolle in dem Krimi "The Night Manager" ausgezeichnet. Er spielte in seiner Dankesrede auf Donald Trump an. "Ich nehme diese Auszeichnung im Namen aller psychopathischen Milliardäre an", sagte er.

Vielfalt bei Golden Globes

Ein Jahr nach dem Protest der Bewegung "Oscars So White", die kritisierte, zu viele Preisträger seien weiß, fielen die diesjährigen Goldenaußerdem durch ihre Vielfalt auf. "Atlanta" wurde als die beste Fernsehserie in der Kategorie Komödie ausgezeichnet. Schauspielerin Tracee Ellis Ross gewann den Preis der besten Darstellerin in der Fernsehserie "black-ish". Sie widmete ihren Preis Frauen jeder ethnischen Herkunft und sagte, Geschichten, Ideen und Gedanken dieser Menschen würden immer als wertvoll und wichtig erachtet. "Ich will, dass ihr wisst, dass ich euch sehe - wir sehen euch", sagte Ross.