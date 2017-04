Aus der Krise an die Weltspitze: Nach dem Abgasskandal plant der Wolfsburger Autobauer einen Schwenk hin zu sauberen Antrieben. Spätestens 2025 will man Weltmarktführer bei der Elektromobilität sein.

Elektrotaxi-Flotte in Singapur vom chinesischen Hersteller BYD. Auch in London und Brüssel sind längst Taxis mit Elektroantrieb aus China im Einsatz.

von Eva Ingold, Shanghai

China ist der Markt der Zukunft - lange schien das der deutschen Autoindustrie wie eine Art Naturgesetz. Doch die Automesse in Shanghai zeigt, wie chinesische Start-ups den altehrwürdigen deutschen Herstellern in puncto Elektromobilität den Rang ablaufen.

Ein wenig wirkt es, als wäre die deutsche Autoindustrie gerade dabei, den Anschluss an die Zukunft zu verpassen. Denn während die Messe "Auto Shanghai 2017" ganz im Zeichen des Aufbruchs in die Zeit der Elektromobilität steht, setzen die Deutschen vorwiegend auf das, was sich auch bisher gut verkauft hat in China: große Modelle der Luxusklasse.

China - das war im vergangenen Jahrzehnt für deutsche Hersteller das Absatzparadies schlechthin. Wo andernorts die Nachfrage stockte, war der Hunger der neuen Oberschicht nach PS-starken Wagen schier unstillbar. Wer in China Geld hat, der will das auch zeigen: Das Auto gilt im Reich der Mitte als Statussymbol - je größer, desto besser. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich vor allem die teuren Langversionen der Oberklassemodelle gut verkaufen.

Deutsche setzen weiter auf Luxussegment

Entsprechend stellen sich die deutschen Autobauer nun bei der Automesse in Shanghai auf. BMW feiert die Weltpremiere seiner neuen 5er-Limousine - natürlich in lang und exklusiv entwickelt für den chinesischen Markt. Im Elektrobereich gibt es dagegen wenig Neues. Die Pressemeldung versucht gar nicht erst, vermeintliche Innovationen im Hybridsegment anzupreisen. Vielmehr werden bei der "Weltpremiere" des i8 Protonic Frozen Yellow Edition die gelben Kontrastnähte an den Sitzen und der anthrazitfarbene Dachhimmel hervorgehoben.

Daimler hat mit seiner neuen S-Klasse ebenfalls lediglich eine Uraufführung mit konventioneller Antriebstechnik im Gepäck. Neue Assistenzsysteme, neue Komfort-Features und neue Motoren sollen "den Premiumanspruch des Flaggschiffs von Mercedes-Benz im automobilen Luxussegment unterstreichen", so die Ankündigung.

China will bis 2020 fünf Millionen Elektro- und Hybridautos

Beim Tanz um die Vorherrschaft in der Oberklasse scheint man ein relativ profanes Detail glatt übersehen zu haben: Für viele Chinesen ist das Auto nicht nur Statussymbol, sondern vor allem ein Mittel, um möglichst einfach und zuverlässig von A nach B zu kommen. Genau das aber wird mit den konventionellen Modellen immer unpraktischer. Allzu oft werden Fahrverbote für Verbrennungsmotoren verhängt, wenn der Smog über den großen Ballungsgebieten wie Peking und Shanghai zu dicht wird.

Zur Lösung dieser Problematik hat Präsident Xi Jinping die Entwicklung neuer Antriebstechnologien zur Chefsache erklärt. Bis 2020 sollen fünf Millionen Elektro- und Hybridfahrzeuge auf Chinas Straßen unterwegs sein, schon 2025 sollen 70 Prozent aller Neuzulassungen auf "New Energy Vehicles" entfallen. Für Forschung und Entwicklung gibt es staatliche Fördergelder in Milliardenhöhe.

Preis bestimmt Markt für neue Antriebstechnik

In Sachen Verbrennungsmotoren hatte China nie wirklich eine Chance, westliche Automobilunternehmen hatten einen jahrzehntelangen Vorsprung und lagen uneinholbar vorne. Bei den neuen Antriebstechnologien aber strebt das Land nun mit aller Macht nach einer Führungsrolle auf dem Weltmarkt.

Start-ups rund um die E-Mobilität boomen und könnten den deutschen Herstellern schon bald einen größeren Teil des Kuchens streitig machen. Denn am Ende wird der Kampf um den chinesischen Mittelklasse-Kunden, der sich bloßen Markenfetischismus schlicht nicht leisten kann, über den Preis entschieden. Schon allein die Zuschüsse für die Entwicklung und Herstellung machen chinesische E-Autos konkurrenzlos günstig. Gepaart mit weiteren Förderungen beim Kauf ist beispielsweise der heimische Chery eQ7 schon ab umgerechnet 10.200 Euro zu haben. Zum Vergleich: Ein BMW i3 kostet in China etwa 67.500 Euro.

Deutsche Autos in China - oder chinesische Autos in Deutschland?

Liegt also die Zukunft für deutsche Autobauer tatsächlich in China? Oder sind es umgekehrt die Chinesen, denen die Zukunft auf dem Weltmarkt gehört? Die Firma BYD, 1995 angetreten als Fabrikant für Handyakkus, ist inzwischen einer der größten chinesischen Hersteller für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Seit 2016 kann man zumindest eines ihrer Modelle, den e6, auch in Deutschland kaufen. Mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern ist er in Städten wie London und Brüssel bereits als Taxi im Einsatz. Bei der Automesse in Shanghai werden sie am Stand von BYD selbstbewusst ihre neuen E-Ideen präsentieren und voller Stolz von der Aufbruchsstimmung unter ihren Entwicklern berichten.

Ein paar Hallen weiter werden die Deutschen, ebenfalls ganz selbstbewusst, wie eh und je ihre großen Limousinen bewerben - und nebenbei auch noch ein bisschen Elektro machen. Eventuell ist das aber für eine große Zukunft in China zu wenig.