Auf dem Parteitag in Köln hat die AfD eine Beschränkung der Zuwanderung und den Ausstieg aus dem Euro in ihrem Wahlprogramm beschlossen. Parteivize Alexander Gauland und Alice Weidel sollen die AfD in den Bundestagswahlkampf führen.

Parteichefin Petry tritt nicht mehr an. Ihr Zukunftsantrag wurde nicht diskutiert. Das Wahlprogramm steht. Auf dem Bundesparteitag der AfD in Köln ging es hoch her. Jetzt setzt Bundesparteichef Meuthen auf ein Ende der Querelen. Doch der rechte Flügel stichelt weiter gegen Petry.

Nach dem Ende des turbulenten AfD-Parteitags in Köln will der gestärkte Bundesparteichef Jörg Meuthen die internen Wogen wieder glätten. "Ich habe immer gesagt, dass wir durch eine Phase des Streits müssen", sagte Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir die Reihen schließen." Die AfD hatte auf dem von Protesten begleiteten Parteitag, der am Sonntag zu Ende ging, ihr Spitzenteam und Programm für die Bundestagswahl im September festgelegt.

Gegen "ungeregelte Massenimmigration"

Der Vizevorsitzende Alexander Gauland und Vorstandsmitglied Alice Weidel wurden zum Top-Tandem für den Wahlkampf gekürt. Parteichefin Frauke Petry wurde dagegen ins Abseits gestellt und scheiterte mit dem Versuch, die AfD auf einen "realpolitischen" Kurs einzuschwören. Außerdem verabschiedeten die Rechtspopulisten ihr Wahlprogramm, in dem sie sich unter anderem gegen "ungeregelte Massenimmigration in unser Land und in unsere Sozialsysteme" aussprechen und für Deutschlands Austritt aus dem Euro-Raum.