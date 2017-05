Heute schon was in die Tonne gekloppt? Wie wir täglich unseren WM-Titel in Mülltrennung verteidigen und beim Recycling nicht hinterher kommen:

von Christine Elsner

In den Badezimmern weltweit werden täglich Unmengen Mikrokunststoffe aus Kosmetik- und Körperpflegeprodukten in den Abfluss gespült. Ein heute veröffentlichter Report von Greenpeace gibt erstmals einen detaillierten Überblick über die Folgen für Mensch und Umwelt.

Christine Elsner, ZDF-Umwelt-Redaktion

Quelle: zdf

Er ist der am häufigsten verwendete Grundstoff für Mikrokunststoff-Partikel in Kosmetikprodukten: Polyethylen. Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes setzt die Kosmetikindustrie allein in Deutschland jährlich etwa 500 Tonnen Polyethylen-Partikel ein. In Kombination dazu setzen die Hersteller aber noch zusätzlich eine Vielzahl anderer synthetischer Polymere - also Kunststoffe - ein, um Produkte zu optimieren.

Zusätzlich gehören zur Standard-Rezeptur vieler Kosmetikprodukte neben Polyethylen auch Nylon, diverse Silikone sowie Acrylate. Sie erfüllen eine Vielzahl von Funktionen - etwa als Weichmacher, Schleifmittel, Conditioner, Filmbildner oder Fixiermittel. Weltweit verwendet die Kosmetikindustrie bis zu 20.000 Inhaltstoffe. Die genaue Anzahl ist nicht bekannt. Die verwendeten Mikroplastikstoffe müssen auf den Produktverpackungen zwar immer in der englischen Schreibweise angegeben werden. Dem Konsumenten freilich sagen die chemischen Formulierungen nichts.

Großes Informationsdefizit

Bislang ließen die Kosmetikhersteller die Mehrzahl der Inhaltstoffe noch gar nicht näher untersuchen - sie sind gesetzlich dazu nicht verpflichtet. Wissenschaftler, Verbraucherverbände sowie Umweltschutzorganisationen kritisieren diesen Informationsmangel. "Für synthetische Polymere, die in fester, flüssiger oder anderer Form in Kosmetik verwendet werden, liegen leider keine Angaben vor", mahnt die Meeresbiologin Sandra Schöttner an. Sie hat am heute veröffentlichten Greenpeace-Report mitgearbeitet. Darin benennen und bewerten Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen erstmals die Auswirkungen der in der Kosmetik eingesetzten Mikrokunststoff-Partikel, wissenschaftlich synthetische Polymere genannt.

Große Sorge

Der Report kommt zu dem Schluss: Die Auswirkungen der Polymere auf die Süßwasser- und Meeresumwelt sowie auf die menschliche Gesundheit geben begründeten Anlass zur Sorge. Konkret bewerten die Experten die gängigen Mikrokunststoffe so:

seien langlebig, nicht oder nur schwer biologisch abbaubar und bioakkumulierend. Das heiße, sie reicherten sich in der Umwelt an. Zudem störten sie beim Menschen den Hormonhaushalt, beeinträchtigten die Fortpflanzungsfähigkeit, schädigten Organe und könnten Krebs auslösen. Für(PTFE) gelte das Gleiche.

seien wasserunlöslich, würden von Fischen als vermeintliche Nahrung aufgenommen und gelangten so letztendlich auf dem Teller.seien giftig für Wasserorganismen und stünden unter Verdacht, langfristig schädliche Auswirkungen in Gewässern zu verursachen.

Großer Handlungsbedarf

Moderne Kläranlagen mit mehrstufigen Reinigungsstufen können einen Teil der Mikroplastikteile rausfiltern. Sie reichern sich größtenteils im Klärschlamm an. Dieser aber wird häufig zur Düngung auf Feldern ausgebracht. Mikroplastikteile, die nicht rausgefiltert werden können, landen über das geklärte Abwasser in Flüssen und Meeren. "In der EU-Gesetzgebung fallen synthetische Polymere in Kosmetik weitgehend durch das Regulierungsnetz. Die Kosmetikverordnung schließt nur wenige synthetische Polymere ein und reguliert Inhaltstoffe grundsätzlich nicht aufgrund von umweltrelevanten Kriterien", so die Kritik von Schöttner.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen, werden die Polymere auch von der EU-Chemikalienverordnung REACH ausgenommen. Einige Hersteller räumen inzwischen zwar ein, dass sich das im Sinne des Vorsorgeprinzips ändern müsse - wollen dies aber nicht öffentlich äußern und offensiv vorantreiben.

Deshalb fordert der Report ein sofortiges Verbot aller synthetischen Polymere in Kosmetik-Pflegeprodukten wegen deren schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Ferner solle sich die Kosmetikindustrie sofort und umfassend den Bewertungen aller synthetischen Polymere stellen. Auch die Kennzeichnung auf den Verpackungen müsse geändert werden. "Leider ist es für den Verbraucher auf den ersten Blick nur schwer zu erkennen, ob synthetische Polymere in ihren Lieblingsprodukten stecken. Dazu bräuchte es fundiertes Chemiewissen", mahnt Schöttner an.