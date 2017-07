Sportlich dürfte der Wert des als Megafight angepriesenen Kampfes zwischen dem früheren Box-Weltmeister Floyd Mayweather und Mixed-Martial-Arts-Champion Conor McGregor eher gering ausfallen. In Sachen Gage soll sich das Spektakel aber auf jeden Fall lohnen. Deshalb tourten die Kämpfer mit vier zirkusreifen Pressekonferenzen durch Los Angeles, Toronto, New York und London. Vor allem der Ire McGregor gab sich nach Kräften als Großmaul. Mayweather wiederum bewarf seinen Kontrahenten in London mit Geldscheinen und nannte ihn einen Stripper. Der Kampf findet am 26.August in Las Vegas statt.