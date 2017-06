Herausforderer Neuseeland hat die Finalserie beim 35.America's Cup vor der Küste Bermudas weiter fest im Griff. Das Team um Skipper Peter Burling gewann auch am Sonntag souverän beide Rennen gegen Titelverteidiger Oracle USA mit Skipper Jimmy Spithill und erhöhte damit auf 3:0. Die Kiwis hatten auch am Samstag beide Wettfahrten für sich entschieden. Da sie aber wegen des Gesamtsieges der Amerikaner in der ersten Herausfordererrunde mit einem Minuspunkt in das Finale gestartet waren, betrug die Führung vor den Läufen am Sonntag lediglich 1:0.