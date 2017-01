Dem britischen Rennstall Manor droht erneut das Aus in der Formel 1. Das Team hat Insolvenz angemeldet und steht vor dem finanziellen Kollaps. Das bestätigte Insolvenzverwalter Geoff Rowley der BBC. Finden Rowley und Teambesitzer Stephen Fitzpatrick zeitnah keine neuen Investoren, kann Manor zum Saisonauftakt in Australien (26.März) nicht an den Start gehen. Schon vor der Saison 2015 steckte das kleine Team, das damals noch Marussia hieß, in massiven finanziellen Nöten. Das Aus wurde erst in letzter Sekunde von Fitzpatrick abgewendet.