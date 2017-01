von Alfred Krüger

Sie suchen einen Babysitter, wollen eine Bohrmaschine leihen oder Ihre Nachbarn einfach nur mal kennenlernen? Nachbarschaftsnetzwerke können helfen: Sie wollen aus anonymen Mitbewohnern eines Hauses oder Viertels hilfsbereite Nachbarn machen.

Facebook und Twitter machen es leicht, sich mit Menschen überall auf der Welt problemlos auszutauschen. Ein paar Mausklicks reichen, um sich mit ihnen zu vernetzen. Anders sieht es oftmals im lokalen Umfeld aus. "Man ist in der heutigen Zeit mit der ganzen Welt vernetzt, aber die eigenen Nachbarn verliert man aus den Augen", sagt Ina Brunk, Mitgründerin der Plattform nebenan.de

Nachbarn sollen sich kennen lernen

"Große Wohnblöcke, immer mehr allein lebende Menschen, immer weniger gemeinschaftlich genutzte Flächen - Großstädte kennen das Problem der Anonymisierung", meint auch Beate Hofmann von WirNachbarn . Viele Menschen wüssten nicht einmal mehr, wer ihre direkten Nachbarn seien, geschweige denn, wer über oder unter ihnen wohne, sagt Hofmann.

Netzwerke wie nebenan.de, WirNachbarn oder Nachbarschaft.net wollen seelenlose Wohnquartiere mit neuem nachbarschaftlichem Leben erfüllen. Aus anonymen Nachbarn, die im selben Haus oder Viertel wohnen, sollen hilfsbereite Mitmenschen werden, die sich umeinander kümmern. Ziel sei es, dass sich Nachbarn auf dem Umweg übers Netz wieder persönlich kennenlernen, sagen die Portalbetreiber.

Wer nimmt mein Paket an?

Die Netzwerke wollen ebenso Schwarzes Brett wie Plattformen zum Austausch über Angelegenheiten sein, die die Nachbarschaft betreffen. Man kann Ärzte empfehlen und einen Babysitter oder Joggingpartner finden. Straßenfeste können geplant oder Nachbarn gesucht werden, die ein Paket annehmen, wenn man nicht zu Hause ist, oder Werkzeug verleihen, das man benötigt, aber nicht gleich kaufen will.

Die Idee stammt aus den USA. Dort sind Netzwerke wie Nextdoor sehr erfolgreich. In deutschen Städten taten sich Nachbarschaftsnetzwerke dagegen bislang schwer. Apps wie WhyOwnIt sollten nachbarschaftliches Teilen, also zum Beispiel das Leihen und Verleihen von Werkzeug, erleichtern. Die App wurde mit Vorschusslorbeeren bedacht, scheiterte aber am Desinteresse ihrer Zielgruppe.

Keine kommerziellen Datensammler

Zudem wurden Apps und Portale bisher meist nur online beworben. Weniger netzaffine Bürger blieben außen vor. Das Netzwerk nebenan.de wählt nun den analogen Weg. Die Netzwerkbetreiber lassen in Wohngebieten Handzettel verteilen, mit denen sie für ihr Netzwerk werben. Die Kampagne stößt allerdings nicht überall auf Gegenliebe. Manch einer, der den Flyer im Briefkasten findet, vermutet dahinter kommerzielle Datensammler.

Die Handzettel seien kein Marketingtrick, sondern stammten von wirklichen Nachbarn, die sich bei nebenan.de angemeldet hätten und in noch nicht vernetzten Nachbarschaften wohnten, so Ina Brunk zu heute.de. Mitglieder könnten sich diese "Starthilfe zur Vernetzung" herunterladen und ausdrucken. Der Text könne an die jeweilige Nachbarschaft angepasst werden.

Keine Chance für falsche Nachbarn

Auch sonst tut sich mancher mit solchen Netzwerken schwer. Mitglied werden kann nämlich nur, wer Namen und Adresse preisgibt. "Jeder Nachbar muss sich verifizieren, bevor er das Netzwerk nutzen und mit den Nachbarn in Kontakt treten kann", sagt Christoph Straube, Gründer von Nachbarschaft.net. Man verifiziert sich, indem man zum Beispiel den Briefkopf seiner Stromrechnung scannt oder das Adressfeld im Personalausweis fotografiert.

Nicht jeder ist bereit, eine solche Anmeldeprozedur auf sich zu nehmen, zumal den Portalbetreibern dadurch sensible Daten übermittelt werden. Die Verifizierung sei aber nötig, betonen die Betreiber unisono. Sie wollen dadurch sicherstellen, dass sich tatsächlich nur reale Nachbarn anmelden, die in dem Haus oder Viertel, für das sie sich registrieren lassen, auch tatsächlich wohnen. Fake-Nachbarn sollen keine Chance haben.

Werbung aus der Nachbarschaft

Datenschutz werde großgeschrieben, erklären die Portalbetreiber. "Wir speichern alle Daten auf deutschen Servern und unterliegen dem deutschen Datenschutzrecht", betont Ina Brunk. Zudem würden die Nutzerdaten nicht kommerziell genutzt. Finanzieren sollen sich die Portale zwar über Werbung. Es sollen aber nur Anzeigen von Betrieben aus der Nachbarschaft geschaltet werden. Die Auswertung persönlicher Daten ist dafür nicht nötig.