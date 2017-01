Video Was die Maut für uns bedeutet

Kaum steht die Einigung, schon regt sich massiver Widerstand gegen eine Pkw-Maut. So fürchtet man in Nordhorn an der deutsch-holländischen Grenze, dass die Kundschaft von jenseits der Grenze wegbleibt.

Bundesverkehrsminister Dobrindt hat mit Unverständnis auf Kritik zur geplanten Pkw-Maut in Deutschland reagiert. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" warf er Österreich "Maut-Maulerei" vor. Wer seit 20 Jahren in seinem Land eine erfolgreiche Maut zur Finanzierung von Straßen betreibe, sollte mit den Nachbarn fairer umgehen, so Dobrindt.

Die Pkw-Maut soll dem Bundesverkehrsministerium mehr Einnahmen bescheren als bislang erwartet. Das geht aus einer Prognose hervor, die dem ZDF vorliegt. Meldungen, wonach die Pkw-Maut ein Verlustgeschäft werden könnte, wies das Ministerium zurück.

Laut der Einnahmenprognose, die dem ZDF vorliegt, soll der Verkauf durch Vignetten an ausländische Autofahrer Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) jährlich Einnahmen in Höhe von 524 Millionen Euro bescheren. Diese Summe stehe zweckgebunden für Investitionen in das Straßennetz zur Verfügung. Systemkosten und Entlastungen für umweltfreundliche EURO6-Fahrzeuge sind darin bereits berücksichtigt.

Sechs Preisstufen - je nach Schadstoffausstoß

Die Mehreinnahmen sollen durch die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland ermöglicht werden. Die sollen stärker geändert werden als zunächst geplant und damit mehr Geld einbringen - jährlich etwa 36 Millionen Euro. Das geht aus einem neuen Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministeriums hervor, der am kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll.

Maut

Demnach soll es bei den Kurzzeittarifen sechs Preisstufen geben, nachdem zunächst fünf angedacht waren. So soll eine Zehn-Tages-je nach Schadstoffausstoß 2,50, 4, 8, 14, 20 oder 25 Euro kosten.

Maut

Minister Dobrindt (CSU) hatte der EU-Kommission Änderungen an den bereits geltenden Gesetzen zugesagt und dafür grünes Licht aus Brüssel für die umstrittenebekommen. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol sagte am Donnerstag, es sei gut, dass die Gesetzentwürfe jetzt auf dem Tisch liegen. "Die Diskussion befindet sich jedoch noch am Anfang." Nun gelte es zu schauen, "ob unser Versprechen, dass kein deutscher Autofahrer zusätzlich belastet wird, umgesetzt wird". Zudem müssten die Vorgaben der EU-Kommission erfüllt sein.

Ausnahmen für Grenzregionen

Offen seien auch mögliche Sonderregelungen für Grenzregionen. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte sich kürzlich bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für solche Ausnahmen stark gemacht.

Grünen-Verkehrsexpertin Valerie Wilms kritisierte, die theoretischen Mehreinnahmen durch die geänderte Staffelung seien nicht nachvollziehbar. Erst vor zwei Wochen hatte eine Studie der Bundestagsfraktion der Grünen Verluste bei der Maut ergeben.