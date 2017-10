In Spanien versucht das Verfassungsgericht, die geplante Unabhängigkeitserklärung Kataloniens auszubremsen. Die obersten Richter untersagten das für Montag geplante Zusammentreten des Regionalparlaments in Barcelona.

Am Vormittag erst hat der katalanische Ministerpräsident Puigdemont verkündet, dass das Regionalparlament am Dienstag über die Unabhängigkeit diskutieren werde. Und zwar obwohl das Verfassungsgericht die Sitzung verboten hat.

Im Streit um eine katalanische Unabhängigkeit versammelten sich in Spanien zahlreiche Menschen zu Kundgebungen. Die Demonstranten fordern von den Verantwortlichen in Barcelona und Madrid: „Redet oder tretet zurück!"

Erstmals seit dem Referendum in Katalonien hat sich Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy in einem Interview geäußert: Einen Dialog mit Befürwortern der katalanischen Unabhängigkeit werde es weiter nicht geben. Den ganzen Tag hatten Demonstranten Gespräche zwischen Madrid und Barcelona gefordert.

Der spanischen Zeitung "El País" sagte Rajoy, er werde dafür sorgen, dass eine eventuelle Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ins Leere läuft. "Die Regierung wird sicherstellen, dass jede Unabhängigkeitserklärung zu nichts führen wird", so der Ministerpräsident.

Demonstranten fordern Dialog

Die Aussicht auf eine Abspaltung Kataloniens vom Königreich Spanien hatte den ganzen Tag über zahlreiche Menschen im ganzen Land auf die Straße gebracht. Anhänger eines Dialogs und damit einer Vermittlung im Streit zwischen Madrid und Barcelona versammelten sich gegen Mittag zu Kundgebungen vor den Rathäusern. Sie folgten dem Aufruf der Bürgerinitiative "Parlem? Hablamos?" ("Sprechen wir?" auf Katalanisch und Kastilisch).

"Spanien ist besser als seine politischen Führer", heißt es in der auf der Website "Change.org" veröffentlichten Petition der Initiative, die bis Samstagfrüh 9.000 Menschen unterschrieben. Darin wurde dazu aufgerufen, sich weiß gekleidet vor den Rathäusern im Land zu treffen und weiße Tücher an die Balkone zu hängen.

Mario Vargas Llosa warnt vor "neuem Bosnien"

In Madrid und Barcelona versammelten sich mehrere hundert weiß gekleidete Menschen vor den Rathäusern. Zur gleichen Zeit versammelten sich im Zentrum der Hauptstadt tausende Anhänger von Spaniens Einheit zu einem "patriotischen Marsch".

Am Sonntag wollen Unabhängigkeitsgegner ab 12 Uhr in der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona demonstrieren. An dem Protestzug will auch der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Der Peruaner mit spanischer Staatsangehörigkeit hatte das katalanische Unabhängigkeitsstreben als "Krankheit" verurteilt und vor einem "neuen Bosnien" gewarnt.

Unabhängigkeitserklärung am Dienstag?

Das katalanische Regionalparlament könnte am Dienstag die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen. Eine für Montag geplante Parlamentssitzung hatte das spanische Verfassungsgericht verboten, um die Proklamation der Unabhängigkeit zu verhindern. Regionalpräsident Carles Puigdemont verschob daraufhin seinen Auftritt vor dem katalanischen Parlament auf Dienstag.

Bei dem am vergangenen Sonntag abgehaltenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien stimmten 90 Prozent der Teilnehmer für eine Abspaltung von Spanien, die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent.

Die Zentralregierung hatte am vergangenen Wochenende mit einem großen Polizeiaufgebot versucht, das vom Verfassungsgericht für rechtswidrig erklärte Referendum zu verhindern. Polizisten schlossen Wahllokale, beschlagnahmten Abstimmungsunterlagen und hinderten Menschen mit Schlagstöcken und Gummigeschossen an der Stimmabgabe. Erst am Freitag entschuldigte sich ein Vertreter Madrids für die Polizeigewalt - hunderte Menschen waren verletzt worden.