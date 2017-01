Video Was beeinflusst den Milchpreis?

"Die Perspektiven sind das, was die Bauern so nicht haben", so Felix zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler und Vorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, im Gespräch mit Claus Kleber.

Melkkarussell für 60 Tiere in einer Agrarproduktionsgesellschaft in Melckenburg-Vorpommern. Nachdem die Milchquote vor zwei Jahren aufgehoben wurde, dürfen die Bauern jetzt so viel produzieren wie sie wollen.

von Manfred Kessler

Immer mehr Wachstum, Turbokühe, Massenställe, Überdüngung, Agrarbusiness. Deutsche Bauern produzieren zu viel, die Preise gehen in den Keller. Der Weltmarkt ist gnadenlos, mit fatalen Folgen: In den vergangenen 15 Jahren musste die Hälfte aller Milchbauern aufgeben.

Die 50 Kühe von Bauer Thomas Niedermaier aus dem oberbayerischen Bruckmühl haben ihn und seine Familie gut ernährt, als der Milchpreis vor drei Jahren noch bei über 40 Cent lag. Im Jahr 2011 hatte er einen neuen Stall gebaut. "Heute muss ich jeden Groschen zweimal umdrehen", jammert er. Derzeit hat der Milchpreis nach einem extremen Tief wieder die 30-Cent-Marke erreicht, doch die Bankdarlehen für den Stall belasten seinen Betrieb sehr. Von dem Hof allein kann seine Familie nicht mehr leben. Thomas Niedermaier muss jetzt zusätzlich als Fahrer bei der Molkerei arbeiten.

Viele Höfe verfallen

Manfred Kessler, Redakteur der ZDF-Umweltredaktion



Auch der ostfriesische Landwirt Ottmar Ilchmann kann allein von seinen 55 Kühen nicht mehr existieren. Der 53-Jährige hat seine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen. "Die habe ich jetzt seit dem Anfang der Krise im Laufe von zwei Jahren zur Hälfteverfrühstückt. Das war eigentlich ein Teil meiner Alterssicherung", erzählt er. Noch bitterer sieht es für Bauer Xander van Diggele in Mecklenburg-Vorpommern aus. In seinem Stall standen einst 450 Kühe. Jetzt sind es noch 15, die zum Schlachthof gehen. Landwirt van Diggele sieht die Ursache in der Überproduktion. Die Politik habe gesagt: wachsen statt weichen. "Aber wenn alle wachsen? Irgendwann ist zu viel Milch da", sagt er resigniert.

Nachdem die Milchquote vor zwei Jahren aufgehoben wurde, dürfen die Bauern jetzt so viel produzieren wie sie wollen. Sie wurden dazu von ihren Funktionären ermutigt, weil der Weltmarkt und Abnehmer wie China nach deutscher Milch verlangten. Doch dieser Markt ist eingebrochen. Lachender Dritter ist der Handel, der Milch und Milchprodukte zu unschlagbar tiefen Preisen anbieten konnte. Das beschleunigte wohl einen Trend: In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl der Milchbauern halbiert: Von 140.000 auf 70.000. Das Aus für viele Bauern hat auch Auswirkungen auf Landschaft und Gesellschaft. Nicht nur, dass viele Höfe verfallen. Das Dorfbild verändert sich und auch das Leben in den Dörfern. Viele ziehen weg, weil es vor Ort keine Arbeit mehr gibt.

Ökolandbau als Rettungsanker?

Milchverbrauch in Deutschland Milchprodukte spielen in Deutschland eine zentrale Rolle in der Ernährung. 2015 wurden pro Kopf rein rechnerisch 52 Liter Milch getrunken und 17 Kilogramm Joghurt gelöffelt. Noch lieber war den Deutschen der Käse: 25 Kilogramm pro Person wurden verspeist, davon acht Kilogramm Frischkäse. Hinter diesen Mengen steht eine enorme Zahl an Milchkühen, von denen jede am Tag rund 20 Liter Milch gibt. Im Jahr 2014 lieferten über vier Millionen Tiere in der Bundesrepublik rund 30,8 Milliarden Liter Milch.

(Stand: Juli 2016; Quelle: dpa)

Die Gier nach billigen Produkten fordert ihren Tribut. In Massenbetrieben werden Tiere meist nicht artgerecht gehalten.Es fällt massenhaft Gülle an, die mit Tanklastwagen zu den Feldern gefahren wird. Früher hat ein Bauer nur so viele Tiere gehalten, wie er Land zur Verfügung hatte, um Gülle und Mist der Tiere zu verteilen - eine Kreislaufwirtschaft. Dank Kraftfutterimporten wie Soja gelten heute diese Gesetze nicht mehr. Das Ergebnis: zu viel Stickstoff und Phosphat belasten Böden, Luft und auch das Grundwasser. Viele Wasserwerke haben mittlerweile Probleme, die Nitratgrenzwerte einzuhalten. Nicht umsonst hat die EU deswegen gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Ob die neue Düngemittelverordnung helfen wird, bezweifeln Experten.Egal ob Massentierhaltung, Überdüngung oder Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat auf den Feldern - mit dem Agrarbusiness kann etwas nicht stimmen. Doch die Bauern fühlen sich eingebunden in das Räderwerk der Agrarindustrie.

Und der ökologische Landbau? Ein glühender Verfechter ist Prinz Felix zu Löwenstein. Der Ökolandwirt ist Vorstand beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Im Ökolandbau sieht er den einzigen Weg, um aus der Krise herauszukommen. Seine Forderungen: Schluss mit Pestiziden, Düngemitteln und Gentechnik-Saatgut. Es dürften nur noch Bauern gefördert werden, die ökologische Mindeststandards erfüllen. So sieht es auch die grüne EU-Abgeordnete Maria Heubuch. Sie fordert eine Abkehr von der reinen Flächenprämie, um die kleinen Betriebe mehr zu fördern. Doch das werde in Deutschland nicht genutzt.

Deutschland ist zum drittgrößten Agrarexporteur der Welt geworden, doch wirklich reich wird die Masse der Bauern durch den ruinösen Wettbewerb nicht. Im Gegenteil, er ist eine Ursache des Bauernsterbens. Es entstehen immer größere Betriebe, in die mittlerweile auch branchenfremde Geldgeber investieren. Bäuerliches Leben, Bewahrung von Kultur und Landschaft bleiben auf der Strecke.

Agrarwende in weiter Ferne

Ein Landwirtschaftsmodell, das bis 2050 für Deutschland ausreichend gesunde Lebensmittel produzieren und das Klima schonen soll, hat jetzt die Umweltorganisation Greenpeace im Auftrag des Forschungsinstituts für biologischen Landbau erarbeitet. Das Ziel: Es sollen nur noch so viele Rinder, Schweine und Hühner gehalten werden, wie für den heimischen Markt benötigt werden. Also kein Export mehr, sondern nur noch Selbstversorgung. Weniger Tiere bedeuten dann auch weniger Pestizide und Düngung mit all den Vorteilen für Trinkwasser und Klima. Um das alles zu erreichen, müssten die Deutschen allerdings ihren Fleischkonsum von 60 auf 30 Kilogramm pro Jahr einschränken.

Neben der Agrar- dann auch die Ernährungswende? Einen ersten zarten Vorstoß, den derzeit übermäßigen Fleischverzehr einzuschränken, hatte das Umweltbundesamt kürzlich unternommen. Die Behörde forderte, den für Lebensmittel reduzierten Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte wie Fleisch und Milch zu erhöhen. Die Ablehnung von Seiten der Politik kam prompt, sicher auch in Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen. Die Freiheit, was beim Bürger auf den Tisch komme, solle nicht durch eine Strafsteuer eingeschränkt werden, kommentierte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) den Vorschlag.

Große Entscheidungsfreiheiten hat Bauer van Diggele in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr. Zu der makabren Abschiedsmusik von Trude Herr und "Niemals geht man so ganz", die der Viehhändler mitgebracht hat, werden seine letzten 15 Kühe Richtung Schlachthof abtransportiert. Ein langes Arbeitsleben als Bauer ist zu Ende. Eine wirkliche Agrarwende, sie steht noch in weiter Ferne.