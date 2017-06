In den Industriestaaten stirbt etwa jedes dritte Bienenvolk durch die Varroa-Milbe. ZDF heuteplus zeigt, wie ein Imker die gefährliche Milbe per App bekämpft.

von Henner Hebestreit

Die Varroa-Milbe ist gefährlich für Bienen - lebensgefährlich. Eine Milbe kann im Lauf der Zeit ein ganzes Bienenvolk auslöschen. Deshalb kommt es im Kampf gegen die Milbe auf Früherkennung an. Ein Imker in Schweden rückt der Milbe jetzt mit einem Computernetzwerk zu Leibe.

Wenn Bienen krank werden, brauchen sie schnell Hilfe - Sönke Joerdens ist Hobbyimker in Nieby in der Nähe von Kappeln. Knapp eine halbe Million Insekten beherbergt er in seinen Bienenstöcken auf der Geltinger Birk. In seinem weißen Schutzanzug, mit der silbernen Pfeife im Mund inspiziert er die dunkelgrünen Holzkisten, die sogenannten Beuten. Um ihn herum summt und brummt es: Tausende Insekten sind mit bunten "Pollenhöschen" im Anflug auf das Schlupfloch - sie haben Blütenstaub in den benachbarten Feldern gesammelt, den sie jetzt in ihren Stöcken einlagern wollen.

Mit Ameisensäure gegen die Varroa-Milbe

Henner Hebestreit, ZDF-Studio Kiel

Quelle: privat

Imker Joerdens hat ein Auge darauf, ob es seinen Tieren gut geht. Vor allem die Varroa-Milbe verschafft dem Imker viel Arbeit. Mit Ameisensäure behandelt er mehrmals jährlich seine Bienenstöcke, damit sich der Parasit nicht ausbreitet.

Seit die Milbe vor 40 Jahren aus Asien nach Europa gekommen ist, treibt sie unter den heimischen Bienenvölkern ihr Unwesen - Jahr für Jahr geht in den Industriestaaten ein Drittel der Bienenvölker verloren, auch durch die Varroa-Milbe - Bienenzüchter haben alle Hände voll zu tun, die Verluste auszugleichen.

Eine Milbe kann ganzes Volk auslöschen

In seinem Garten in Lindesberg im Landstrich Västmanland hat der Schwede Björn Lagerman womöglich ein sehr wirkungsvolles Frühwarnsystem gegen die Varroa-Milbe entdeckt - durch Zufall: "Ich habe meine Bienen das ganze Jahre über sehr viel fotografiert und als ich mir die Bilder auf dem Computer angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich plötzlich Dinge sehen konnte, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen waren - ich habe die Milbe auf den Bildern entdeckt", sagt Lagerman und zeigt auf den Monitor seines Laptops.

Dort sind Bienen in allen Größen und Formen zu erkennen - dazwischen auch immer wieder Insekten, mit einem kleinen punktartigen Etwas auf dem Rücken: der Varroa-Milbe. "Sie tötet die Bienen, in dem sie die Körperflüssigkeit aus den Bienenlarven und den ausgewachsenen Bienen saugt. Die Insekten sind sehr gestresst von den Wesen die auf ihren Körpern sitzen. Ihre Widerstandskraft schwindet und am Ende stirbt der ganze Stock", beschreibt Lagerman das Horrorszenario eines jeden Imkers.

Das Problem: Schon eine einzige Milbe, die der Imker übersieht, kann ein ganzes Bienenvolk auslöschen: "Man merkt das im ersten Jahr nicht, und vielleicht auch nicht im zweiten Jahr. Aber jedes Jahr gibt es mehr Milben, bis deren Anzahl plötzlich explodiert - und dann ist es zu spät, um noch etwas zu tun - die Bienen werden sterben", erklärt Lagerman.

Milben jagen mit dem Smartphone

Die nötige Früherkennung will Lagerman mit dem Smartphone starten: Imker sollen ihre Tiere regelmäßig fotografieren, die Bilder dann in ein Netzwerk hochladen. Dort gibt es wirkungsvolle Tools, mit denen befallene Tiere markiert werden können. Das Netzwerk soll "lernfähig" sein und eines Tages selbstständig auf befallene Tiere hinweisen. Lagerman plant auch eine App, die dann direkt auf dem Smartphone des Imkers Alarm schlägt, wenn eine Milbe auf dem Foto erkannt wird. So kann der Imker noch rechtzeitig eingreifen. Auch eröffnet es Züchtern die Möglichkeiten der Selektion: Bienenvölker, die sich besser schlagen gegen den Parasiten, lassen sich vielleicht gezielt vermehren.

Ende Mai ist das Netzwerk "BeeScanning" geschaltet worden - zahlreiche Züchter und Imker haben bereits Bilder ihrer Bienen hochgeladen. Bis Lagerman sein Ziel erreicht hat, muss das Netzwerk mit vielen Tausend unterschiedlichen Bildern gefüttert werden. Aus dem Bienenfoto-Stock soll dann die App entstehen, die auch Imker Sönke Joerdens in Schleswig-Holstein eines Tages anzeigen soll, ob seine Bienenbeuten ungebetenen Besuch bekommen haben - lange bevor die Insekten massenweise sterben.

Finanzierung durch Crowdfunding und EU

"Als wir angefangen haben, hat man uns, überall gesagt: Das hier ist ein wirklich wichtiges Projekt. Es wird eine große Bedeutung haben, den Bienen dabei zu helfen, zu überleben", sagt der Schwede Lagerman.

Geld für das Netzwerk sammelt Lagermann per Crowdfunding, sogar die EU hat Mittel zugesagt - denn man kennt wohl die düstere Prognose, die Albert Einstein zugeschrieben wird: "Wenn die Biene verschwindet, hat der Mensch noch vier Jahre zu leben."