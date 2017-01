Ein Forschungsgebiet der Wissenschaftler ist die Krebstherapie mit Eisenoxid-Nanopartikeln. Sie werden als Taxis genutzt, die den Wirkstoff direkt in die Krebszellen transportieren und diese gezielt bekämpfen. Denn bei den üblichen Chemotherapien, bei denen die Substanzen in die Vene gespritzt werden, landet lediglich ein Prozent des Wirkstoffs im Tumor. Der Rest reichert sich in den Nieren, der Leber und anderen Körperregionen an, so das Ergebnis von Untersuchungen der Erlanger Wissenschaftler.

Ihre Nanopartikel spritzen sie deshalb in das den Tumor versorgende Gefäßsystem. Ein Magnet zieht die winzigen Eisenteilchen dann durch die Wand des Blutgefäßes in das Geschwür hinein. So kommen bis zu 60 Prozent des Wirkstoffs in den Krebszellen an. Dort zerstört das Medikament dann deren Erbsubstanz. Als nächstes will das Team um Christoph Alexiou Partikel entwickeln, die die für Medikamente kaum zu überwindende Schranke zwischen dem Blutkreislauf und dem Gehirn passieren können.