Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn (USA) gibt rund zwei Monate nach ihrem schweren Trainingsunfall an diesem Wochenende ihr Weltcup-Comeback. Die Olympiasiegerin von 2010 wird am Samstag bei der Abfahrt (10.45 Uhr) im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee an den Start gehen. Für Vonn wird es das Saisondebüt, im November hatte sie einen Bruch des rechten Oberarms erlitten. "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf die Rückkehr in dieser Woche freue", sagte Vonn bei Eurosport: "Es waren harte Monate, aber das war es wert." Die Amerikanerin war beim Training in Copper Mountain gestürzt.