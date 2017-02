"Jahr der Ökologie": Russland in der Müllkrise

von Luise Quaritsch, Moskau

Gute Vorsätze für das neue Jahr bekommt Russland von ganz oben verordnet: Präsident Putin erklärte 2017 zum Jahr der Ökologie. Auf den riesigen Mülldeponien des Landes soll endlich aufgeräumt werden.

Egal ob Freitag spätabends oder auch am Sonntagmittag: Permanent sind die Müllfahrzeuge in Moskau und andernorts unterwegs, um die Container zu leeren. Denn das Müllaufkommen in Russland ist enorm und eine Mülltrennung gibt es nicht. Ein bis zwei Prozent des Hausmülls werden verbrannt, nur vier bis fünf Prozent weiterverarbeitet.

Putin sagt illegalen Müllhalden den Kampf an

Die restlichen 90 Prozent landen auf Müllhalden, die zunehmend zu einem Problem werden: "Die Menschen entsorgen ihren Müll wo und wie es ihnen passt", kritisierte Präsident Putin im Dezember während einer Sitzung des Staatsrates zu Ökologie-Fragen. "Solche illegalen Müllhalden nehmen jetzt rund 48.000 Hektar ein."

Die Anreize für Mülltrennung sind gering, zumal in allen Großstädten Mehrfamilienhäuser Müllschlucker haben. Und in denen landet der Abfall. Jeder russische Bürger produziert etwa 14 Kilogramm Altpapier pro Jahr. Wer dieses Papier tatsächlich sammelt, bekommt an einer der wenigen Annahmestellen fünf bis sieben Rubel (etwa zehn Cent) pro Kilo dafür. Davon könnte man nicht einmal eine Hin- und Rückfahrt mit der Metro bezahlen.

Die Umweltprobleme des Landes sind auch ein Problem für die russische Wirtschaft. Putin bezifferte den jährlichen Schaden mit sechs Prozent des BIP und sogar 15 Prozent, wenn man die Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung mit einbezieht. Die bestehenden Gesetze seien ausreichend, fügte Putin hinzu, sie würden bloß nicht umgesetzt.

Angst vor Schadstoffen

Ähnlich sehen das auch russische Umweltaktivisten, allerdings kritisieren sie nicht nur illegale, sondern auch die die staatlichen Deponien. Mehrere Organisationen protestieren gegen das im Dezember beschlossene Regierungsprojekt "Sauberes Land". Fünf neue Verbrennungsanlagen sollen gebaut werden, vier davon im Moskauer Umland. So will man die Menge des zu lagernden Abfalls in der Region von 9,5 auf 6,5 Millionen Tonnen reduzieren.

"Neue Verbrennungsanlagen stehen im Konflikt mit dem gesetzlich festgelegten Ziel des Recycling", sagt Tatjana Tschestina, Leiterin der grünen Bewegung Russland EKA. Seit 2014 erklärt ein Gesetz Recycling und die Reduzierung der Abfallmenge zur Priorität.

Müllverbrennung soll vermieden werden. "Bei der Verbrennung von Hausmüll entstehen eine Reihe von Schadstoffen. Besonders Menschen, die in der Nähe einer Verbrennungsanlage wohnen, sind davon betroffen. Außerdem bleibt giftige Asche und Schlacke zurück, die ein Drittel der ursprünglichen Menge ausmacht und auch gelagert werden muss", so Tschestina.

Deutschen Müllfahrzeugen Zufahrt verweigert

Im Westen ist Müllentsorgung längst zu einem großen Geschäft geworden. Während das Geschäftsvolumen der Hausmüllentsorgung in den USA für 2009 auf 43 Milliarden Euro geschätzt wurde, lag der Umsatz in Russland - bei einer etwa halb so großen Bevölkerung - nur bei 1,3 Milliarden. Nun wird auch im Osten der Platz auf den staatlichen Deponien eng, der Rohstoffbedarf wächst.

Das lockt ausländische Firmen auf den russischen Markt, so etwa das westfälische Unternehmen remondis. Seit 2008 startete die Firma mehrere Projekte, um einzelne Kommunen mit einem Mülltrennungssystem auszustatten.

Nicht alle dieser Projekte waren erfolgreich. Wie auch in anderen Bereichen haben ausländische Investoren mit russischer Bürokratie, Korruption und anderen Hindernissen zu tun. So wurde etwa in der Stadt Brjansk den remondis-Müllfahrzeugen die Zufahrt zu örtlichen Deponien verweigert, bis man gerichtlich gegen den Betreiber vorging.

13.000 illegale Müllhalden aufgelöst

Tatjana Tschestina von der grünen Bewegung ist überzeugt, dass das Müllproblem nicht an einer mangelnden Bereitschaft der russischen Bevölkerung zum Recycling liegt. Sie beruft sich auf eine Studie von 2013, nach der 90 Prozent der Menschen bereit wären, ihren Müll zu trennen, wenn in ihrer Stadt ein Programm dazu angeboten würde: "Das Problem wäre gelöst, wenn man den Menschen eine transparente und leicht zugängliche Infrastruktur zur Verfügung stellen würde. Außerdem braucht es groß angelegte Aufklärungsarbeit und effektive Kommunikation."

Diese Lösung würde allerdings einiges kosten. Eine Studie des IFC prognostiziert, dass Investitionen von bis zu 40 Milliarden Euro notwendig wären, um bis 2025 ein umweltfreundliches System der Hausmüllentsorgung zu schaffen.

Immerhin scheint sich die russische Regierung des Problems bewusst zu sein. Von landesweit 19.000 illegalen Müllhalden hätte man im letzten Jahr 13.000 aufgelöst, berichtete der Minister für natürliche Ressourcen und Ökologie, Sergej Donskoj, Anfang Januar der russischen Tageszeitung "Rossiskaja Gaseta". Außerdem wolle man 2017, im Jahr der Ökologie, weiter die Wichtigkeit des Themas vermitteln und neue, saubere Technologien fördern.

Schlamm: Platz sparend, aber giftige

Ob sich daraus in absehbarer Zeit eine umweltfreundliche Abfallwirtschaft entwickelt, bleibt abzuwarten. So oder so: Die neuen Verbrennungsanlagen des Projekts "Sauberes Land" werden bald immerhin einen Teil des Müllproblems in Schlamm verwandelt haben: eine Platz sparende, aber auch giftige Lösung.