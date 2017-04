Amnesty International kritisiert die Abschiebungen nach Afghanistan. Dort sei es alles andere als sicher. Insgesamt sei die Menschenrechtssituation weltweit kritisch, so die Menschenrechtsorganisation in ihrem Jahresbericht.

von Julia Amberger

Er gab sich als Taliban-Terrorist aus, um in Deutschland als Flüchtling anerkannt zu werden: Nun steht Wajid S. in Berlin vor Gericht - und muss sich wegen "Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung" und Mord in zwei Fällen verantworten. Sein Fall ist nicht der einzige.

Die Anklagebank, auf der Wajid S. sitzt, ist mit Sicherheitsglas umgeben, Handys sind während der Verhandlung vor dem Berliner Kammergericht verboten. Bei seiner Einreise nach Deutschland hatte sich der 29-jährige Flüchtling aus Afghanistan als ehemaliger Taliban-Kämpfer ausgegeben und sich selbst des versuchten Mordes in zwei Fällen bezichtigt.

Beim Prozessauftakt rudert er nun zurück: "Ich war nie bei den Taliban, habe nie gekämpft und schoss nie auf Menschen", sagt Wajid S. Er habe die Geschichte bloß erfunden, um nicht nach Afghanistan abgeschoben zu werden. "Mit dem Gefängnis hatte ich nie gerechnet."

Überfall auf Polizeiposten

Wajid S. ist im Frühjahr 2016 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Den Beamten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erzählte er, er habe sich vor etwa zehn Jahren, nach dem Tod seines Vaters, den Taliban angeschlossen. Sein Onkel, ein Taliban-Kommandeur über 10 Kämpfer in der Provinz Kapisa, habe ihn dazu gezwungen. Von da an habe er die Kämpfer mit Munition und Essen versorgt. Die Taliban hätten ihn mit einer Kalaschnikow bewaffnet. 2014 und 2015 habe er bei einem Überfall auf einen Polizeiposten mitgemacht. Beim letzten Einsatz sei er durch einen Streifschuss verletzt worden. Deswegen sei er bei den Taliban ausgestiegen und nach Deutschland geflohen.

Aufgrund des Taliban-Geständnisses hat das BAMF (Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge) die Sicherheitsbehörden informiert. Die haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Denn die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung kann auch in Deutschland eine mehrjährige Haftstrafe nach sich ziehen. Vor den Ermittlern wiederholte Wajid S. sein Geständnis – und kam im Oktober 2016 in U-Haft.

Schusswunde "aus Versehen" zugezogen

Vor dem Berliner Richtern behauptet er nun, ein Schlepper, der ihn auf seiner einmonatigen Flucht begleitet hat, hätte ihm zu der Taliban-Geschichte geraten – um seine Chancen zu erhöhen, in Deutschland Asyl zu bekommen. Sein Vater lebe noch, sagt der Angeklagte vor Gericht. Er sei ein netter alter Mann, der von der Landwirtschaft lebe und nie etwas mit den Taliban zu tun hatte. Sein angeblicher Taliban-Onkel sei nicht Mitte 40, sondern Mitte 60 Jahre alt und lebe nicht im Untergrund, sondern unbescholten in Kabul.

Die Schusswunde am Oberarm stamme nicht aus dem Gefecht: "Mein Vater hat aus Versehen beim Reinigen einer Flinte den Schuss gelöst und meinen Arm getroffen", sagte Wajid S. vor Gericht. Die Namen seiner mutmaßlichen Taliban-Kameraden seien frei erfunden. Und die 8.000 Dollar für seine Flucht nach Deutschland habe er nicht selbst aufgetrieben – seine Cousins, die in London ein Restaurant betreiben, hätten seinen Schlepper bezahlt.

Verfahren extrem aufwändig

Die deutsche Justiz steht nun vor einer neuen Herausforderung. Das Verfahren gegen Wajid S. ist extrem aufwändig - zehn Verhandlungstermine sind dafür angesetzt. Und das Problem ist: Wajid S. ist kein Einzelfall. Laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" sitzen derzeit sechs weitere Beschuldigte in U-Haft, die eigenen Angaben zufolge für die Taliban gekämpft haben sollen. Gegen mehr als 70 Männer wird derzeit ermittelt.

Und das ist wohl erst der Anfang: Mehrere tausend Flüchtlinge aus Afghanistan sollen sich als Taliban-Kämpfer ausgegeben haben. Die Ermittler müssten nun klären, ob gefährliche Kämpfer nach Deutschland kamen oder ob sich Afghanen bessere Bleibechancen mit falschen Lebensläufen erhoffen.

Doch die Ermittler bei der Bundesanwaltschaft sind bereits mit Verfahren gegen mutmaßliche IS-Mitglieder und Angehörige anderer Terrormilizen im Nahen Osten beschäftigt. Deshalb hat der Generalbundesanwalt Peter Frank im Januar in einem Brandbrief alle Justizminister der Länder gewarnt: Seine Leute hätten die "Grenze der Leistungsfähigkeit" erreicht.

Nur einzelne Mitglieder aufgelistet

Dazu kommt, dass bei Strafverfahren über eine Mitgliedschaft in einer Terrororganisation in jedem einzelnen Fall per Gutachter geklärt werden muss, ob die jeweilige Vereinigung tatsächlich terroristisch ist. Denn Deutschland, aber auch die EU und die USA listen nur einzelne Mitglieder der Taliban, der Hesb-e-Islami, der Boko Haram oder der Al-Shabaab-Miliz als Terroristen auf – und nicht die Organisation als solche.

Die Taliban-Führer werden indessen in Afghanistan hofiert. Auch deutsche Regierungsvertreter versuchen, sie für Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung zu gewinnen – während ihre vermeintlichen Mitglieder in Deutschland vor Gericht kommen.

Behörden müssen Einzelfall klären

Insgesamt stellten 2015 und 2016 160.000 Menschen aus Afghanistan Antrag auf Asyl in Deutschland. Wenn darunter ehemalige Taliban-Kämpfer sind, dann ist das nicht erstaunlich. Daher müssen die Behörden nun im Einzelfall klären, ob die Geständnisse der Wahrheit entsprechen – oder ob sich die Betroffenen mit einer selbst erfundenen Taliban-Vita lediglich bessere Chancen im Asylverfahren versprachen. Über den Fall Wajid S. wird am 22. Juni entschieden.