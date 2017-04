Machtkämpfe, Intrigen, persönliche Abneigungen, Unstimmigkeit darüber, wie weit rechts man sich öffentlich präsentieren will - das macht sich in der Wählergunst bemerkbar. Kurz vorm Bundesparteitag der AfD wird sogar über eine erneute Spaltung der Partei spekuliert.

Parteichefin Petry war bereits in den letzten Wochen stärker in die Defensive gegangen. Die Entscheidung scheint zunächst wie eine innerparteiliche Niederlage, ist jedoch ihre letzte Chance für eine Kursänderung, so Bettina Schausten.

Nach dem Nein von AfD-Chefin Petry zur Spitzenkandidatur rechnet der Zentralrat der Muslime in Deutschland mit einer weiteren Radikalisierung der Partei. Die AfD bemüht sich derweil um Geschlossenheit.

"Die AfD ist auf dem Weg, die NPD komplett aufzusaugen", sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Während Petry noch zum kritischen Dialog beispielsweise mit dem Zentralrat der Muslime bereit gewesen sei, hätten sich andere Kräfte aus der Parteiführung diesem komplett verweigert.

ZITAT „ Das ist kein Verzicht aus hehrem Anlass. ” Bernd Riexinger, Linke-Partei

Linken-Chef Bernd Riexinger sagte, Petry habe mit ihrem überraschenden Verzicht einer drohenden Schlappe auf dem Parteitag zuvorgekommen wollen. "Sie hat keine Chance gesehen, Spitzenkandidatin zu werden. Das ist kein Verzicht aus hehrem Anlass", so Riexinger in der "Berliner Zeitung". "Die AfD hat sich so weit nach rechts verschoben, dass Frau Petry sich nicht mehr durchsetzen kann. Das ist skurril, weil sie selbst den Weg nach rechts geöffnet hat."

Kampfansage auch für Parteitag

Die AfD bemüht sich parteiintern um Geschlossenheit. "Ich hoffe, dass der Parteitag seinen einigenden Effekt hat", sagte der baden-württembergische Landessprecher Marc Jongen im SWR aktuell. Petry hatte gestern erklärt, für eine Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl im September nicht zur Verfügung zu stehen. In einer Videobotschaft auf ihrer Facebook-Seite sagte sie: Ich will nicht Spitzenkandidatin werden, weder alleine noch zusammen mit anderen Mitgliedern des Parteivorstandes.

Damit nimmt sie ihren Kritikern ein Stück weit den Wind aus den Segeln, erläutert ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. Zudem zwinge Petry ihre Partei noch einmal in die ungewollte Strategiediskussion über den Kurs: "Das ist eine Machtprobe - die sucht sie-, eine Kampfansage auch für den Parteitag am Samstag. Sie kann damit am Ende gänzlich scheitern. Im Moment ist es für sie wohl die einzige Chance."

Wundertüte Parteitag

Am Ende ist Petry damit aber noch nicht. Vielleicht tritt sie sogar nur einen Schritt zurück, um dann Anlauf zu nehmen für den nächsten Machtkampf - wenn es die AfD in den Bundestag schafft und sich die Frage nach dem Fraktionsvorsitz stellt.

Das letzte Wort haben aber die Parteitagsdelegierten in Köln. Dass einer von ihnen Petry auffordern wird, ihre Entscheidung zur Spitzenkandidatur doch noch einmal zu überdenken, auch das ist nicht ausgeschlossen. Schließlich drücken nach der Rückzugserklärung gleich mehrere Landeschefs ihr Bedauern aus. Außerdem ist ein AfD-Parteitag immer ein bisschen wie eine Wundertüte: Man weiß nie, was drin steckt, und am Schluss ist immer jemand enttäuscht.

Zoffpotential wegen Höcke

Petry will in Köln auf jeden Fall versuchen, die Delegierten davon zu überzeugen, dass die AfD als rechtsnationale Bewegungspartei nach den Vorstellungen von Björn Höcke keine Zukunft hat. Sie selbst sieht sich als Speerspitze des "Realo-Flügels". Was in Köln noch für Streit sorgen könnte, ist das vom Bundesvorstand eingeleitete Parteiausschlussverfahren gegen Höcke. Ein Antrag des Bremer Landesvorstandes sieht vor, es zu stoppen.

Das Zoff-Potenzial bleibt also auch nach Petrys Verzichtserklärung groß. Was die Streithähne vielleicht zusammenschweißen könnte, sind die vielen tausend Demonstranten, die am Wochenende in Köln gegen die Rechtspopulisten protestieren wollen. Die Polizei erwartet rund 50.000 Demonstranten, das könnte die AfD-Delegierten zusammenschweißen. Denn das Prinzip "Wagenburg" hat auch auf früheren AfD-Parteitagen schon gut funktioniert.