Auch in Cambrils kam eine Frau ums Leben, als mutmaßliche Terroristen auf der Flucht Passanten anfuhren. Fünf von ihnen erschoss die Polizei an Ort und Stelle. Über die Lage vor Ort berichtet ZDF-Reporterin Susana Santina.

Nach dem Anschlag in Barcelona am vergangenen Donnerstag fahndet die katalanische Polizei nun nach dem Fahrer des Tatfahrzeugs. Bei diesem handele es sich vermutlich um den 22-jährigen Younes Abouyaaquoub, der weiter auf der Flucht ist. Bei dem Anschlag mit einem Lieferwagen auf der Flaniermeile Las Ramblas wurden 13 Menschen getötet.

Gut eine Woche nach den Anschlägen in Katalonien haben im Badeort Cambrils Tausende Menschen ein Zeichen gegen den Terrorismus gesetzt. In Barcelona werden am Abend sogar Hunderttausende zu einer Großkundgebung gegen den Terror erwartet. Bei den Attacken waren insgesamt 15 Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich am Freitagabend mehr als 16.000 Demonstranten an dem Marsch in der rund 100 Kilometer südlich von Barcelona gelegenen Stadt Cambrils. Viele von ihnen riefen "No tinc por" ("Ich habe keine Angst") und "Wir sind alle Cambrils". Angeführt wurde die Demonstration von Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau.

In Barcelona selbst findet am Samstagabend eine Großkundgebung gegen den Terrorismus statt. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy rief die gesamte spanische Bevölkerung dazu auf, zahlreich an der Demonstration teilzunehmen, die um 18 Uhr beginnt und vom Boulevard Paseo de Gracia zur Flaniermeile Las Ramblas führt. Dort wurde am 17. August der Hauptanschlag verübt.

Bei der Massenkundgebung wird auch König Felipe VI. erwartet. Auch hier wollen die Demonstranten unter dem Motto "No tinc por" durch die Straßen des Zentrums ziehen.

Bei den Anschlägen inund Cambrils wurden 15 Menschen getötet, 13 davon, als ein Lieferwagen über die Ramblas raste. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt.