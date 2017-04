Die Bundesanwaltschaft räumte ein, keine Beweise gegen zwei Verdächtige zu haben. Dennoch beantragte sie Haftbefehl gegen einen der Festgenommenen wegen Kontakten zur Terrormiliz IS. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt.

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des Bundesligisten Borussia Dortmund haben Spezialkräfte der Bundespolizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Tat hat laut Generalbundesanwalt einen wirtschaftskriminellen Hintergrund - der Mann wollte offenbar die BVB-Aktie zum Einsturz bringen.

Spezialkräfte der GSS 9 nahmen den 28-jährigen Sergej W. am Freitagmorgen fest. Bei ihm handelt es sich um einen Deutsch-Russen aus dem Raum Tübingen. Ihm werden versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Verdächtiger wollte BVB-Aktie einstürzen lassen

Sergej W. wollte offenbar möglichst viele Teammitglieder von Borussia Dortmund töten oder verletzen und so einen Kurssturz der BVB-Aktie herbeiführen. Der Verdächtige hatte am Tag der Tat 15.000 Verkaufsoptionen - sogenannte Put-Optionen - in Bezug auf die Aktie von Borussia Dortmund gekauft. Die Optionsscheine finanzierte er über einen Anfang April aufgenommenen Verbraucherkredit.

Käufer von sogenannten Put-Optionen spekulieren auf fallende Kurse. Put-Optionen berechtigen ihren Inhaber, innerhalb eines bestimmten Zeitraums - hier: bis zum 17. Juni 2017 - eine festgelegte Menge eines bestimmten Wertpapieres zu einem im Voraus festgelegten Preis zu verkaufen. Die Höhe des Gewinns hängt von der Höhe des Kursverlustes ab. Bei einem massiven Verfall der Aktie von Borussia Dortmund hätte hier der Gewinn nach vorläufigen Berechnungen ein Vielfaches des Einsatzes betragen. Mit einem erheblichen Kursverfall wäre zu rechnen gewesen, wenn in Folge des Anschlags Spieler schwer verletzt oder gar getötet worden wären.

Zimmer im BVB-Hotel

Der Kauf der Optionen erfolgte über die IP-Adresse des Hotels L’Arrivée, in dem die Mannschaft des BVB logiert. Sergej W. hatte bereits Mitte März ein Zimmer mit Ausblick auf den späteren Anschlagsort für den Zeitraum vom 9. bis 13. April sowie für den Zeitraum vom 16. bis 20. April gebucht. Womöglich löste er von dort über Funk die Detonation der Sprengsätze aus. Die Termine umfassten beide Begegnungen der Champions League zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco. Zum Zeitpunkt der Buchung stand allerdings noch nicht fest, an welchem Tag das Heimspiel in Dortmund stattfinden sollte.

Bei dem Anschlag auf den BVB waren am 11. April drei Sprengsätze mit Metallstiften nahe dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund detoniert. Die drei Sprengsätze waren in einer Hecke entlang der Fahrstrecke des Mannschaftsbusses angebracht und genau gezündet, als der Bus vorbei fuhr. Der spanische BVB-Verteidiger Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt.

Am Tatort wurden drei wortgleiche Bekennerschreiben gefunden, die ein radikal-islamistisches Motiv vorgaben. Daran bestanden aber Zweifel. Auch ein rechtsextremistisches Bekennerschreiben, das bei verschiedenen Medien einging, wies Ungereimheiten auf.